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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كوندي يحسم مستقبله مع برشلونة: لم أفكر أبدا في الرحيل

كوندي
كوندي
حمزة شعيب

أعلن المدافع الفرنسي جول كوندي اقترابه من توقيع عقد جديد مع النادي الكتالوني "برشلونة، مؤكدًا رغبته في البقاء ومواصلة مشواره داخل صفوف الفريق الذي يشعر فيه بالانتماء والراحة.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية، قال كوندي:

"تجديد العقد مسألة وقت فقط، كل شيء سيتم حسمه قبل نهاية الجولة الآسيوية، وأنا سعيد جدًا بذلك. كانت هناك نية متبادلة بيني وبين الإدارة للاستمرار، لم تكن لدي أي رغبة في الرحيل".

ويمتد عقد المدافع الفرنسي الحالي مع برشلونة حتى عام 2030، ويُعد أحد الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب الجديد هانز فليك، الذي يقود مشروعًا فنيًا يشمل تعزيز الصفوف وتجديد عقود اللاعبين المؤثرين.

وحول مسألة القيادة داخل الفريق، خاصة مع غياب الحارس تير شتيجن بسبب الإصابة، أكد كوندي أن تحديد القائد أمر يخضع لرؤية الإدارة الفنية، قائلاً:"نحن كلاعبين لا نتدخل في هذا القرار، إنه أمر يُحسم بين المدرب والنادي، لكننا نثق في اختياراتهم".

وفيما يتعلق بمركزه في الملعب، أوضح كوندي أنه لا يمانع اللعب كظهير أيمن رغم تفضيله مركز قلب الدفاع، مضيفًا:

"أنا لاعب مرن، وأحب أن أطور نفسي في أي موقع، صحيح أنني نشأت كقلب دفاع، لكنني أشعر بتحسن مستمر في مركز الظهير، وأتطلع لتقديم موسم أفضل".

وعاد كوندي بذاكرته إلى هدفه الشهير في مرمى ريال مدريد بكأس الملك، مشيرًا إلى أن هذا الهدف يمثل لحظة فارقة في مسيرته مع برشلونة، لما حمله من تأثير كبير على الجماهير الكتالونية.

وعن الوافد الجديد إلى صفوف الفريق، الإنجليزي ماركوس راشفورد، عبّر كوندي عن إعجابه بالشخصية الهادئة لزميله الجديد، قائلاً: "راشفورد شخص متواضع ومتحمس. أراه يندمج بسرعة مع الأجواء، وبحكم معرفتي باللغة الإنجليزية أحاول مساعدته في التأقلم".

يأتي هذا التصريح في وقت يشهد فيه برشلونة إعادة هيكلة فنية وإدارية شاملة بقيادة فليك، الذي يُراهن على توليفة من النجوم الشباب والخبرة لبناء فريق قادر على العودة لمنصات التتويج المحلية والقارية.

جول كوندي برشلونة الدوري الإسباني

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