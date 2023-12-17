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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الأسباب الحقيقية للإصابة بالسرطان في سن مبكر

السرطان
السرطان

الإصابة بالسرطان في سن مبكر يمكن أن تكون نتيجة لعدة عوامل محتملة، ولكن من المهم أن نلاحظ أن السرطان عادة ما يحدث نتيجة تراكم التغيرات الجينية (الطفرات) في الخلايا على مر الزمن. وفيما يلي بعض العوامل التي يمكن أن تزيد من احتمالية الإصابة بالسرطان في سن مبكر وفقا لما نشره موقع هيلثي:

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ما هي الأسباب الحقيقية للإصابة بالسرطان فى سن مبكر؟

عوامل وراثية: بعض الأشخاص يرثون تحورات جينية معينة تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالسرطان في سن مبكر. مثال على ذلك هو وجود تاريخ عائلي للسرطان، حيث يمكن أن يكون هناك وراثة لطفرات جينية مثل BRCA1 وBRCA2 المرتبطة بسرطان الثدي والمبيض.

التعرض للعوامل البيئية الضارة: قد يكون التعرض للعوامل الضارة في البيئة مثل المواد الكيميائية السامة، والإشعاع، والتلوث الهوائي، والتدخين، والتعرض لأشعة الشمس الزائدة، عوامل تزيد من احتمالية الإصابة بالسرطان في سن مبكر.

اضطرابات ومتلازمات وراثية: بعض الاضطرابات والمتلازمات الوراثية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان في سن مبكر. على سبيل المثال، متلازمة لي-فراوميني (Li-Fraumeni syndrome) ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان في سن مبكر.

نمط الحياة: نمط الحياة السيء قد يزيد من احتمالية الإصابة بالسرطان في سن مبكر. على سبيل المثال، التدخين المستمر والتغذية غير الصحية والنشاط البدني المحدود يعتبرون عوامل خطر للعديد من أنواع السرطان.

مع ذلك، فإن الإصابة بالسرطان في سن مبكر ليست قاعدة عامة، وغالبًا ما يكون للسرطان عمومًا فترة تطور طويلة تستغرق سنوات. 

من الأهمية بمكان اتباع نمط حياة صحي وإجراء فحوصات الكشف المبكر الموصى بها للتشخيص المبكر والوقاية من السرطان.

 يُنصح دائمًا بالتشاور مع الطبيب للحصول على معلومات محددة وتوجيهات حول العوامل التي قد تؤثر على احتمالية الإصابتك بالسرطان في سن مبكر. يمكن للأطباء والمتخصصين في الصحة أن يقدموا مزيد من التوجيه والتفاصيل المتعلقة بحالتك الفردية.

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