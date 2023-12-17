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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد سلسلة هزائم طويلة في غزة.. الاحتلال يحضر نفسه لانسحاب شامل |تفاصيل

الاحتلال
الاحتلال

أكدت صحف عبرية أن الاحتلال صار يحضر نفسه لانسحاب من غزة بعد سلسلة من الهزائم والخسائر الكبيرة في صفوفه. 
وتكبد الاحتلال أكبر خسائر في الجنود والعتاد منذ عقود.
وفشل التدخّل البري منذ 27 أكتوبر في تحقيق أهدافه المعلنة، خاصة تحرير كل الرهائن وتدمير قدرات حركة حماس.

وغيرت حكومة الاحتلال لهجتها المتشددة من وقف إطلاق النار بإبداء قبول لبدء جولة جديدة من المفاوضات مع حماس بشأن صفقة جديدة لتبادُل الأسرى.
 ذَكَر موقع "أكسيوس"، أنه من المتوقَّع أن يجتمع مدير وكالة الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد"، ديفيد بارنياع، مع رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في أوروبا، نهاية الأسبوع.
ونقل الموقع عن مصدريْن مطلعين أن الجانبين سيبحثان العودة لطاولة المفاوضات، بعد أن توقّف البحث في صفقة جديدة، إثر رفض "حماس" طلب تل أبيب بإطلاق سراح نساء إسرائيليات؛ حيث قالت "حماس" إنهنّ جنديات في الجيش الإسرائيلي.

وانتهت هدنة الـ7 أيام التي سرت بين 24 نوفمبر حتى صباح 1 ديسمبر الجاري بين إسرائيل و"حماس"، وتضمّنت تبادل دفعة من الأسرى والرهائن.

 

1 ديسمبر استخبارات 27 أكتوبر 4 نوفمبر 7 أكتوبر الاستخبارات الاستخبارات الاسرائيلية

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