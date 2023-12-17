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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالمقادير .. طريقة عمل البقلاوة الشهية

البقلاوة
البقلاوة

إذا كنت من محبي الحلويات فإن البقلاوة، تعتبر من أشهر الحلويات الشرقية المحببة لدى الجميع ، والتي تقدم بأكثر من طريقة ، ونقدم لكم هنا طريقة تحضير البقلاوة.

طريقة عمل البقلاوه:

المقادير:

‏-  1 عبوة عجينة البقلاوة جاهزة
‏-  2 كوب فستق حلبي مطحون
‏-  1 كوب سمن مذاب

طريقة التحضير:

افردي عجينة البقلاوة في صينية الفرن ادهني العجينة بالسمن المذاب.

كرري الخطوة السابقة لعمل عدة طبقات من العجين.
ضيفي حشوة الفستق فوق العجينة.

افردي الكمية المتبقية من العجين وادهنيها بالسمن المذاب.
نقطع العجينة إلى مربعات من نفس الحجم.

أدخلي الصينية في الفرن المسخن مسبقا على 180 درجة مئوية واتركي البقلاوة حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي.

أخرجي البقلاوة من الفرن ووزعي عليها رشة سكر، ثم تبرد البقلاوة قبل التقديم.

 

البقلاوة الحلويات الفستق البندق السمن عجينة البقلاوة

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