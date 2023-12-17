مصرع 9 عمال في إنفجار بمصنع متفجرات في ناجبور بالهند

قال ضابط شرطة محلي لرويترز عبر الهاتف إن تسعة عمال على الأقل قتلوا وأصيب عدد آخر في انفجار بمصنع للمتفجرات في ناجبور، وهي منطقة بوسط ولاية ماهاراشترا.

وقال ضابط الشرطة ولقبه سالف إن الانفجار وقع في وقت مبكر من صباح الأحد في مصنع تديره شركة سولار إندستريز إنديا (SLIN.NS). ويقوم بتصنيع المتفجرات الصناعية والعسكرية، بالإضافة إلى الوقود الدافع والرؤوس الحربية لقطاع الدفاع الهندي، وفقًا لموقع شركة صناعات الطاقة الشمسية.

وقال سالفي إنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، مضيفا أن عدد الضحايا قد يرتفع. وكان سالف ضمن الفريق الذي ذهب إلى موقع الانفجار صباح الأحد.

وما زالت الشرطة تحقق في سبب الانفجار الذي وقع في منطقة التعبئة بالمصنع.

وأكدت شركة سولار إندستريز إنديا في بيان للبورصة مقتل تسعة عمال، وقالت إنها تحقق في أسباب الحادث والإجراءات التصحيحية والوقائية التي يتعين تنفيذها.