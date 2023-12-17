عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 9 عمال في إنفجار بمصنع متفجرات في ناجبور بالهند

انفجار
انفجار

قال ضابط شرطة محلي لرويترز عبر الهاتف إن تسعة عمال على الأقل قتلوا وأصيب عدد آخر في انفجار بمصنع للمتفجرات في ناجبور، وهي منطقة بوسط ولاية ماهاراشترا.

وقال ضابط الشرطة ولقبه سالف إن الانفجار وقع في وقت مبكر من صباح الأحد في مصنع تديره شركة سولار إندستريز إنديا (SLIN.NS). ويقوم بتصنيع المتفجرات الصناعية والعسكرية، بالإضافة إلى الوقود الدافع والرؤوس الحربية لقطاع الدفاع الهندي، وفقًا لموقع شركة صناعات الطاقة الشمسية.

وقال سالفي إنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، مضيفا أن عدد الضحايا قد يرتفع. وكان سالف ضمن الفريق الذي ذهب إلى موقع الانفجار صباح الأحد.

وما زالت الشرطة تحقق في سبب الانفجار الذي وقع في منطقة التعبئة بالمصنع.

وأكدت شركة سولار إندستريز إنديا في بيان للبورصة مقتل تسعة عمال، وقالت إنها تحقق في أسباب الحادث والإجراءات التصحيحية والوقائية التي يتعين تنفيذها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إدارة الأهلي تعلن مفاجأة لـ الزمالك بعد كأس العالم للأندية

محتكرو البصل في قبضة الأجهزة الرقابية|ضبط آلاف الأطنان ومسئول حكومي يكشف التفاصيل

زيادة جديدة في المعاشات | اعرف هتقبض كام ؟!

إجراء جديد من حسام حبيب ضد شيرين عبد الوهاب بعد الانفصال.. تفاصيل

بشرى للجمهور| 3 قنوات مفتوحة تعرض مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بكأس العالم للأندية

التأمين الاجتماعي: زيادة الحد الأدنى للمعاشات لـ1300 والأقصى إلى 10080 جنيها

الرئيس السيسي يقدم واجب العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل

أول رد من أسرة نيرة أشرف على تهديد شقيقتها بالذبـ.ح

موضوعات متعلقة

الصحة الفلسطينية تعلن إحصائية جديدة لشهداء غزة

ميلوني تهاجم رائدة أعمال إيطالية بارزة وتهددها بغرامة طائلة لاتهامها بالتضليل

سيدة ثلاثينية تتهم رجل أعمال هنديا شهيرا بالاعتداء عليها

فشل استخباراتي.. الاحتلال يكتشف نفقا ضخما لـ حماس استخدمته في 7 أكتوبر

الهلال الأحمر الفلسطيني: انقطاع الاتصالات في قطاع غزة مستمر منذ أربعة أيام

جيش الاحتلال يزعم اكتشاف "أكبر نفق لحماس" في غزة

بوتين يحذر من مشاكل مع فنلندا المجاورة بعد استجابتها للغرب وانضمامها للناتو

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا اعتراضا على استعراض القوة الأمريكية

ترشيحاتنا

الأسطورة كريستيانو رونالدو يصبح ملك جوجل ويتربع على القمة.. تفاصيل

سوريا.. هجوم إسرائيلي يستهدف محيط دمشق

حزب الله يعلن مصرع 3 من عناصره في الاشتباكات مع إسرائيل |بالأسماء

تخطى برشلونة.. الأهلي يطارد ريال مدريد على صدارة الأكثر تحقيقا للانتصارات بالمونديال

بمشاركة 72 دولة.. رفع حالة التأهب القصوى في اتحاد الجمباز قبل تنظيم كأس العالم

خلال 15 يوما.. الغرف التجارية: انخفاض سعر السكر لـ 27 جنيها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وثائقي جديد يصور لحظات مميزة بعد تتويج ملك بريطانيا

ظواهر فلكية عجيبة| أقصر نهار وأطول ليل في العالم قريبًا .. مذا سيحدث خلاله ؟

شاهد.. تصرف صادم من راكب بريطاني في قطار لندن المزدحم

شاهد.. فيديو جديد يرصد غزة قبل وبعد تصعيدات إسرائيل

فيديو

زيادة جديدة في المعاشات | اعرف هتقبض كام ؟!

السبب الحقيقي لطلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. هل ينجح الصلح مع شقيقها؟

«وديني لأدبـ.حها».. ننشر صور رسائل تهديد شقيقة نيرة أشرف بمصير أختها «فيديوجراف»

بعد تعافيها من السرطان| دينا حايك تكشف عن موعد حفلها القادم ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ