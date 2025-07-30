خبير: النفط والبيتكوين في حالة ترقب.. والمؤسسات الكبرى تدعم صعود العملات الرقمية

أكد محمد حسن، محلل الأسواق العالمية، أن أسعار النفط تشهد تقلبات حادة بفعل التوترات الجيوسياسية في روسيا وغموض الملف الإيراني، حيث ارتفع خام برنت إلى نحو 72.6 دولارًا للبرميل، بدعم من هذه المتغيرات، في وقتٍ يواجه السوق ضغوطًا ناتجة عن ضعف الطلب وزيادة المعروض، خاصة من خارج “أوبك”.

و أشار حسن خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن البيتكوين تراجع إلى 117,000 دولار بعد أن لامس 123,000 دولار في الأسابيع الأخيرة، لكنه لا يزال يحقق نموًا سنويًا يفوق 26%، متفوقًا على كثير من الأسواق التقليدية.

وأضاف أن “تبني المؤسسات المالية الكبرى في الولايات المتحدة للعملات الرقمية يعزز فرص صعود البيتكوين على المدى الطويل، رغم التذبذب الحالي”، متوقعًا أن تكون الفترة المقبلة شديدة الحساسية للأسواق، لا سيما إذا أشار الفيدرالي الأمريكي إلى بدء دورة تيسير نقدي جديدة، ما قد ينعكس إيجابًا على النفط والذهب والبيتكوين معًا.