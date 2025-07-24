ارتفاع أسعار النفط عالميًا بسبب تحسن التوقعات التجارية وانخفاض المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس، مدفوعةً بالتفاؤل بشأن المفاوضات التجارية الأميركية، والتي من شأنها تخفيف الضغوط على الاقتصاد العالمي، فضلاً عن انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.3%، لتصل إلى 68.77 دولاراً للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.4% لتسجّل 65.55 دولاراً للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد شهدا استقراراً نسبياً في جلسة أمس الأربعاء، في ظل متابعة الأسواق للتطورات في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك عقب الاتفاق الذي أبرمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع اليابان بشأن الرسوم الجمركية.

ويشمل الاتفاق خفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات، مع إعفاء طوكيو من رسوم إضافية مقابل حزمة استثمارات وقروض بقيمة 550 مليار دولار.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا، كبير المحللين في شركة «نيسان» لاستثمار الأوراق المالية، إن «عمليات الشراء مدفوعة بالتفاؤل بأن التقدّم في مفاوضات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة سيسهم في تجنّب السيناريو الأسوأ».

وأضاف: «مع ذلك، فإن حالة الضبابية التي تكتنف المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ومحادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا، تُقيّد مكاسب أسعار النفط».

وتوقّع كيكوكاوا أن يتحرّك خام غرب تكساس الوسيط ضمن نطاق يتراوح بين 60 و70 دولاراً للبرميل في الفترة المقبلة.

من جهته، قال دبلوماسيان أوروبيان أمس الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يقتربان من التوصّل إلى اتفاق تجاري قد يتضمّن رسوماً أميركية أساسية بنسبة 15% على سلع أوروبية، مع احتمال منح إعفاءات، في خطوة قد تمهّد الطريق لإبرام صفقة تجارية كبرى أخرى، بعد اتفاق اليابان.

مخزونات الخام الأميركية

وعلى صعيد الإمدادات، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام تراجعت بمقدار 3.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي، لتصل إلى 419 مليون برميل، وهو انخفاض يفوق بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» والذين رجّحوا تراجعاً قدره 1.6 مليون برميل فقط.

وبقيت التوترات الجيوسياسية حاضرة في المشهد، حيث عقدت روسيا وأوكرانيا محادثات سلام في إسطنبول أمس الأربعاء، ناقش خلالها الطرفان المزيد من عمليات تبادل الأسرى، غير أن التباعد في المواقف لا يزال قائماً بشأن شروط وقف إطلاق النار واحتمال عقد اجتماع بين زعيمي البلدين.

وفي سياق منفصل، أفاد مصدران أمس بأنه تمّ منع ناقلات النفط الأجنبية مؤقتاً من تحميل الشحنات في الموانئ الروسية المطلة على البحر الأسود، بسبب لوائح تنظيمية جديدة، ما أدّى فعلياً إلى وقف صادرات النفط من قازاخستان، والتي تمرّ عبر تحالف تساهم فيه شركات طاقة أميركية كبرى.



وكان وزير الطاقة الأميركي قد صرّح يوم الثلاثاء بأن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على صادرات النفط الروسية، في إطار مساعيها لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

من جهته، وافق الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الماضي على حزمة العقوبات الثامنة عشرة ضد روسيا، شملت خفض سقف السعر المفروض على صادرات النفط الخام الروسي.