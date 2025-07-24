قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس تطالب بانسحاب جيش الإحتلال من المناطق السكنية وشارع صلاح الدين
وزارة الدفاع الكمبودية تؤكد وقوع اشتباك مع القوات التايلاندية
هجوم روسي بمسيرات على مدينة أوديسا بجنوب أوكرانيا وسماع دوي انفجارات
ارتفاع أسعار النفط عالميًا بسبب تحسن التوقعات التجارية وانخفاض المخزونات الأمريكية
ماذا يحدث إذا حصل مواطن على مساعدات تكافل وكرامة دون وجه حق؟
فودافون تهنئ وتعتذر .. التفاصيل كاملة
إصابة جندي إسرائيلي من سلاح المدرعات بجروح خطيرة في جنوب غزة
أخبار العالم | إشادة فلسطينية بالجهود المصرية.. ترامب يواصل سياسات الضغط التجاري .. صاروخ من اليمن يغلق مطار بن غوريون
دعاء تفريج الهم والحزن.. ردده يوميا ينشرح صدرك وتكن في معية الله
عايشة مع أراجوز مقالب.. ريهام تطلب الخلع: صحيت لقيته عامل نفسه ميت
تطبيق البكالوريا المصرية على طلاب أولى ثانوي العام المقبل |معلومات هامة بشأنه
الطب 93.17% والعلاج الطبيعي:92.19%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم مرحلة أولى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط عالميًا بسبب تحسن التوقعات التجارية وانخفاض المخزونات الأمريكية

النفط
النفط
وكالات

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس، مدفوعةً بالتفاؤل بشأن المفاوضات التجارية الأميركية، والتي من شأنها تخفيف الضغوط على الاقتصاد العالمي، فضلاً عن انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.3%، لتصل إلى 68.77 دولاراً للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.4% لتسجّل 65.55 دولاراً للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد شهدا استقراراً نسبياً في جلسة أمس الأربعاء، في ظل متابعة الأسواق للتطورات في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك عقب الاتفاق الذي أبرمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع اليابان بشأن الرسوم الجمركية.

ويشمل الاتفاق خفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات، مع إعفاء طوكيو من رسوم إضافية مقابل حزمة استثمارات وقروض بقيمة 550 مليار دولار.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا، كبير المحللين في شركة «نيسان» لاستثمار الأوراق المالية، إن «عمليات الشراء مدفوعة بالتفاؤل بأن التقدّم في مفاوضات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة سيسهم في تجنّب السيناريو الأسوأ».

وأضاف: «مع ذلك، فإن حالة الضبابية التي تكتنف المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ومحادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا، تُقيّد مكاسب أسعار النفط».

وتوقّع كيكوكاوا أن يتحرّك خام غرب تكساس الوسيط ضمن نطاق يتراوح بين 60 و70 دولاراً للبرميل في الفترة المقبلة.

من جهته، قال دبلوماسيان أوروبيان أمس الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يقتربان من التوصّل إلى اتفاق تجاري قد يتضمّن رسوماً أميركية أساسية بنسبة 15% على سلع أوروبية، مع احتمال منح إعفاءات، في خطوة قد تمهّد الطريق لإبرام صفقة تجارية كبرى أخرى، بعد اتفاق اليابان.

مخزونات الخام الأميركية

وعلى صعيد الإمدادات، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام تراجعت بمقدار 3.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي، لتصل إلى 419 مليون برميل، وهو انخفاض يفوق بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» والذين رجّحوا تراجعاً قدره 1.6 مليون برميل فقط.

وبقيت التوترات الجيوسياسية حاضرة في المشهد، حيث عقدت روسيا وأوكرانيا محادثات سلام في إسطنبول أمس الأربعاء، ناقش خلالها الطرفان المزيد من عمليات تبادل الأسرى، غير أن التباعد في المواقف لا يزال قائماً بشأن شروط وقف إطلاق النار واحتمال عقد اجتماع بين زعيمي البلدين.

وفي سياق منفصل، أفاد مصدران أمس بأنه تمّ منع ناقلات النفط الأجنبية مؤقتاً من تحميل الشحنات في الموانئ الروسية المطلة على البحر الأسود، بسبب لوائح تنظيمية جديدة، ما أدّى فعلياً إلى وقف صادرات النفط من قازاخستان، والتي تمرّ عبر تحالف تساهم فيه شركات طاقة أميركية كبرى.


وكان وزير الطاقة الأميركي قد صرّح يوم الثلاثاء بأن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على صادرات النفط الروسية، في إطار مساعيها لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

من جهته، وافق الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الماضي على حزمة العقوبات الثامنة عشرة ضد روسيا، شملت خفض سقف السعر المفروض على صادرات النفط الخام الروسي.

النفط التجارية الأميركية الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

طب 92.8% والهندسة 87.6%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

كليات تقبل من 50% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

رسميًا.. موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

رسميًا.. موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

حمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

أخبار سارة.. وزير التعليم: المعلم المصرى من أكفأ معلمى العالم.. وتحسين الرواتب قريبا

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي:92.19%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم مرحلة أولى

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي:92.19%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم مرحلة أولى

الزمالك

اللاعب الآن ملك الزمالك.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة عن أزمة تيدي أوكو

الطب بـ150 ألف والذكاء الاصطناعى بـ80.. مصروفات الجامعات الأهلية 2025-2026

الطب بـ150 ألف والذكاء الاصطناعى بـ80.. مصروفات الجامعات الأهلية 2025-2026

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

ابتزاز مسئولي مستشفى بهية بـ2 مليون جنيه.. عقوبة أدمن صفحة فيسبوك

دعايا انتخابات الشيوخ

ضوابط قانونية للدعاية الانتخابية.. لا لافتات بدون ترخيص

اعلانات الطرق

مع قرب انتخابات الشيوخ.. قانون الإعلانات ينظم المشهد الدعائي على الطرق

بالصور

بيبي بلو.. ملك أحمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالي

ملك احمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالى
ملك احمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالى
ملك احمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالى

طريقة عمل قرص بالعجوة

طريقة عمل قرص بالعجوه
طريقة عمل قرص بالعجوه
طريقة عمل قرص بالعجوه

نسرين طافش تخطف الأنظار بفستان أحمر محتشم

\نسرين طافش تخطف الانظار بفستان احمر محتشم
\نسرين طافش تخطف الانظار بفستان احمر محتشم
\نسرين طافش تخطف الانظار بفستان احمر محتشم

رانيا منصور تخطف الأنظار بالتايجر المكشوف

رانيا منصور تخطف الانظار بالتايجر المكشوف
رانيا منصور تخطف الانظار بالتايجر المكشوف
رانيا منصور تخطف الانظار بالتايجر المكشوف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المزيد