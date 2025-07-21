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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع طفيف لأسعار النفط وسط ترقّب العقوبات الأوروبية ومخاوف الطلب

ارشيفيه
ارشيفيه

ارتفعت أسعار النفط بنحو طفيف اليوم الإثنين، مع ترقّب المتعاملين لتداعيات العقوبات الأوروبية الجديدة على إمدادات النفط الروسية، وسط مخاوف من ضعف محتمل في الطلب على الوقود بفعل الرسوم الجمركية، في وقت تواصل فيه دول الشرق الأوسط زيادة الإنتاج.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 0.14% لتسجّل 69.38 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت بنسبة 0.35% عند التسوية يوم الجمعة. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.2% إلى 67.52 دولار للبرميل، بعد أن أغلق منخفضاً بنسبة 0.30% في الجلسة السابقة.

كان الاتحاد الأوروبي قد أقرّ يوم الجمعة الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، وشملت هذه الحزمة أيضاً شركة «نايارا» الهندية للطاقة، المصدّرة لمنتجات نفطية مكررة من الخام الروسي.

من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف يوم الجمعة إن روسيا كوّنت «حصانة معينة» ضد العقوبات الغربية.

بدورها، انتقدت شركة «روسنفت» –أكبر منتج للنفط في روسيا والتي تمتلك حصة في شركة «نايارا»– العقوبات الجديدة، ووصفتها بأنها «غير مبرّرة وغير قانونية»، محذّرة من أنها «تهدّد بشكل مباشر أمن الطاقة في الهند».

وفي السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الإثنين أنّ إيران، وهي منتج آخر يخضع لعقوبات دولية، ستُجري محادثات نووية في إسطنبول يوم الجمعة مع كلّ من بريطانيا وفرنسا وألمانيا. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تحذيرات من دول الترويكا الأوروبية بأن الفشل في استئناف المفاوضات سيؤدي إلى إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.

من ناحية أخرى، أفادت شركة «بيكر هيوز» لخدمات الطاقة يوم الجمعة بأن عدد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة انخفض بمقدار منصتين ليبلغ 422 منصة خلال الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2021.

وفي سياق منفصل، من المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات من الاتحاد الأوروبي حيّز التنفيذ في الأول من أغسطس رغم أنّ وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك أعرب أمس الأحد عن ثقته في إمكانية التوصّل إلى اتفاق تجاري مع التكتل الأوروبي.

كان الاتحاد الأوروبي قد أقرّ يوم الجمعة من جانبه قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بدورها انتقدت شركة «روسنفت» اتفاق تجاري مع التكتل الأوروبي

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