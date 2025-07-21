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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار اليوم 21-7-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

شهد سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه، في أول تعاملات له صبيحة اليوم الإثنين الموافق 21-7-2025، على مستوي البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار في البنوك اليوم

مع انتهاء العمل في الجهاز المصرفي مساء أمس الأحد؛ شهد سعر الدولار انخفاضا مقداره 8 قروش أمام الجنيه.

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم

وسجل آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.28 جنيه للشراء و 49.38 جنيه في المتوسط.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 49.28 جنيه للشراء و 49.38 جنيه للبيع.

تحركات الدولار

وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية مع انتهاء التعاملات مساء أمس 

سعر الدولار في البنوك

وأظهر معدل انخفاض الدولار مقابل الجنيه خلال 4 أيام وحتي ختام تعاملات اليوم مقدار 8 قروش في المتوسط، ليصعد بذلك مركز الجنيه المصري.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.27 جنيه للشراء و 49.37 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB،الإمارات دبي الوطني، بيت التمويل الكويتي، كريدي أجريكول، ميد بنك".

وصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.3 جنيه للشراء و 49.4 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، العقاري المصري العربي،الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، المصرف  المتحد، التعمير والاسكان، أبوظبي الأول، البركة"

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.31 جنيه للشراء و 49.41 جنيه للبيع في بنك HSBC.

سعر الدولار في أغلب البنوك

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  49.32 جنيه للشراء و 49.42 جنيه للبيع في بنوك" المصرف العربي الدولي، قناة السويس، الاسكندرية، القاهرة، التجاري الدولي CIB،الأهلي الكويتي، مصر، الأهلي المصري،فيصل الاسلامي، العربي الافريقي الدولي".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.36 جنيه للشراء و 49.46 جنيه للبيع في بنك سايب.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.377 جنيه للشراء و 49.47 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.38 جنيه للشراء و 49.48 جنيه للبيع في النبنك المصري الخليجي.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.39 جنيه للشراء و 49.49 جنيه للبيع في بنك نكست

أعلي سعر

وصل أعلي سعر سجله الدولار مقابل الجنيه نحو 49.4 جنيه للشراء و 49.5 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

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