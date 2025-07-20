تراجع أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد

تراجعت أسعار صرف الدولار اليوم الاحد في عدد من البنوك العاملة في مصر.

ويقدم موقع “صدى البلد” الاخباري ، سعر الدولار مقابل الجنيه،ضمن نشرته الخدمية .

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 49.40 جنيه للشراء و49.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 49.39 جنيه للشراء و49.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 49.39 جنيه للشراء و49.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 49.39 جنيه للشراء و49.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 49.30 جنيه للشراء و49.40 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان



سعر الدولار في بنك البركة 49.30 جنيه للشراء و49.40 جنيه للبيع.



سعر الدولار المصرف العربي 49.30 جنيه للشراء و49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار البنك التجاري الدولي 49.32 جنيه للشراء و49.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك مصر 49.32 جنيه للشراء و49.42 جنيه للبيع.



سعر الدولار بنك فيصل 49.29 جنيه للشراء و49.39 جنيه للبيع.



سعر الدولار بنك التعمير والإسكان 49.27 جنيه للشراء و49.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 49.34 جنيه للشراء و49.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة 49.32 جنيه للشراء و49.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 49.30 جنيه للشراء و49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار في البنك الكويت الوطني 49.39 جنيه للشراء و49.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 49.30 جنيه للشراء و49.40 جنيه للبيع.

