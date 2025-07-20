سعر الدولار في بداية تعاملات البنوك اليوم الأحد 20 يوليو 2025

تباين سعر صرف الدولار الان في مصر مستهل تعاملات اليوم الاحد 20-7-2025.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار مقابل الجنيه، في جميع البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 49.40 جنيه للشراء و49.49 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 49.40 جنيه للشراء و49.49 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان

سعر الدولار في ميد بنك 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك الإسكندرية 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه



سعر الدولار في بنك البركة 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع.



سعر الدولار المصرف العربي 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار البنك التجاري الدولي 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك مصر 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع.



سعر الدولار بنك فيصل 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع.



سعر الدولار بنك التعمير والإسكان 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار الان في البنوك

سعر الدولار في بنك قناة السويس 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الكويت الوطني 49.36 جنيه للشراء و49.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع.



سعر الدولار في المصرف المتحد 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع.

