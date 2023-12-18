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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لا يتحمل كونه زوج الست.. آخر صور لـ شيرين وحسام حبيب قبل الطلاق

صدى البلد

تصدرت  المطربة شيرين عبد الوهاب ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، بعد طلاقها من زوجها  حسام حبيب.

وكشف الناقد الفني أحمد السماحي، كواليس طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.

وتتميز المطربة شيرين عبد الوهاب، باطلالتها الملفتة و المثيرة للجدل خلال وزنها المثالى او بعد زيادة وزنها المبالغ فيها .

وتعتمد المطربة شيرين عبد الوهاب، على المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وقال "السماحي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، إن العلاقة بين شيرين وحبيب في حفل الرياض الأخير لم تكن طبيعية، مشيرا إلى أنهم دائما لم يكونوا واضحين في أي شيء.

وعاد بالحديث لعام 2018 عندما أخبره البعض أنه تم الزواج بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب، وعندما اتصل بشيرين لم تجب وعندما اتصل بحسام حبيب نفى الأمر قبل أن يكتشف بعدها بـ 3 أيام أنه تم الإعلان عن الزواج.

ونوه "السماحي" أن قرار الطلاق بين الثنائي كان قد تم اتخاذ وهم على متن الطائرة ولكن تم تأجيله حتى بعد انتهاء حفل السنباطي في موسم الرياض بعدما حدثت مشكلة كبيرة بينهما في الفندق، لذلك عاد كل منهم بعد إنتهاء الحفل إلى مصر بمفرده.

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