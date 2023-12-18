تحذير إيران والحوثيين.. ما الرسالة التي بعثها أوستن من زيارته للمنطقة؟

أفادت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة حذرت إيران من العبث في الملاحة الدولية عن طريق دعمها لـ مليشيات الحوثي في البحر الأحمر.

وأضافت المصادر وفقا لموقع الحدث، أن زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن للمنطقة هي بمثابة رسالة التحذير إلى إيران.

وأشارت المصادر إلى أن استهداف إيران بعمليات عسكرية مباشرة، هي من ضمن التحذيرات الأمريكية لوقف عبثها في طرق الملاحة الدولية خاصة البحر الأحمر.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الاثنين، أنه سيعقد اجتماعا افتراضيا مع وزراء الدفاع في الشرق الأوسط لبحث هجمات الحوثيين المستمرة على السفن التجارية في البحر الأحمر.

أضاف أوستن أن الهجمات التي تقوم بها مليشيات الحوثي متهورة وخطيرة وتنتهك القانون الدولي، لذلك فإننا نتخذ إجراءات لبناء تحالف دولي لمواجهة هذا التهديد".

وتابع: "أود أن أذكركم أن هذه ليست مجرد قضية أمريكية، إنها مشكلة دولية، وتستحق ردا دوليا".