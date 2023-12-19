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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اخبار العالم | تحطم طائرة بالعراق .. قصف إسرائيلي عنيف لجنوب لبنان .. الحوثيون نفذوا هجومين على سفينتين .. عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر

اخبار العالم
اخبار العالم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

مصرع وإصابة ضابطين في تحطم طائرة بالعراق نتيجة خلل فني

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الاثنين، مقتل ضابط وإصابة آخر في تحطم طائرة بسبب خلل فني بعد إقلاعها من مطار حليوة بشمال شرق العراق.

قصف إسرائيلي عنيف لجنوب لبنان.. وإطلاق صواريخ على مستعمرة كريات شمونة

شهدت قطاعات الجنوب اللبناني الثلاثة قصفا اسرائيليا عنيفا اليوم، حيث سقطت عشرات القذائف المدفعية على مناطق بالقطاع الأوسط من الجنوب اللبناني وخصوصا بلدات عيترون وعيتا الشعب والضهيرة، فيما تعرض أحد المنازل لقذيفة ألقيت من مسيرة إسرائلية بالقرب من جنازة في منطقة عيتا الشعب. كما تعرضت أطراف بلدات في القطاعين

ملك الأردن: دور واشنطن مهم للدفع باتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

التقى عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي الفريق أول تشارلز براون، حيث أكد الملك على دور واشنطن المهم في الدفع باتجاه وقف فوري لإطلاق النار بغزة.

 

بلينكن يتصل بنظيره السعودية ويدين هجمات الحوثيين ضد السفن في البحر الأحمر

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أدان فيه هجمات حركة الحوثي اليمنية على السفن التجارية في المياه الدولية في البحر الأحمر.

بابا الفاتيكان يوافق على مباركة الأزواج المثليين لأول مرة

قال الفاتيكان، الاثنين، في حكم تاريخي وافق عليه البابا فرانسيس، إن الكهنة الكاثوليك يمكنهم تقديم البركات للأزواج المثليين طالما أنهم لا يشكلون جزءًا من طقوس الكنيسة العادية أو طقوسها.

 

إسرائيل تبلغ أمريكا بنيتها إبعاد حزب الله 6 أميال عن الحدود مع لبنان

أبلغت إسرائيل أمريكا بأنها تريد إبعاد حزب الله لمسافة 6 أميال عن الحدود مع لبنان كجزء من اتفاق دبلوماسي؛ من أجل وضع حد للتوتر على الحدود، وفقا لموقع أكسيوس .

القيادة المركزية الأمريكية: الحوثيون نفذوا هجومين على سفينتين تجاريتين جنوب البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء، أن الحوثيون نفذوا هجومين على سفينتين تجاريتين أمس جنوب البحر

كوريا الشمالية: أطلقنا الصاروخ الباليستي هواسونغ-18 العابر للقارات ردا على العداء الأمريكي

قالت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، إنها أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز 'هواسونج-18' يوم الاثنين في إطار تدريب لتأكيد الاستعداد الحربي لقوة الردع النووي لديها في مواجهة العداء المتزايد من جانب الولايات

 

وزير الدفاع الأمريكي يعلن إنشاء عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم الثلاثاء عن إنشاء عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر في أعقاب سلسلة من الهجمات الصاروخية والهجمات بطائرات مسيرة شنها الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن.

اخبار العالم إطلاق صواريخ الحدود مع لبنان الجنوب اللبناني الملك عبد الله الثاني هجمات الحوثيين

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