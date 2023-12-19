اخبار العالم | تحطم طائرة بالعراق .. قصف إسرائيلي عنيف لجنوب لبنان .. الحوثيون نفذوا هجومين على سفينتين .. عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الاثنين، مقتل ضابط وإصابة آخر في تحطم طائرة بسبب خلل فني بعد إقلاعها من مطار حليوة بشمال شرق العراق.

شهدت قطاعات الجنوب اللبناني الثلاثة قصفا اسرائيليا عنيفا اليوم، حيث سقطت عشرات القذائف المدفعية على مناطق بالقطاع الأوسط من الجنوب اللبناني وخصوصا بلدات عيترون وعيتا الشعب والضهيرة، فيما تعرض أحد المنازل لقذيفة ألقيت من مسيرة إسرائلية بالقرب من جنازة في منطقة عيتا الشعب. كما تعرضت أطراف بلدات في القطاعين

التقى عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي الفريق أول تشارلز براون، حيث أكد الملك على دور واشنطن المهم في الدفع باتجاه وقف فوري لإطلاق النار بغزة.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أدان فيه هجمات حركة الحوثي اليمنية على السفن التجارية في المياه الدولية في البحر الأحمر.

قال الفاتيكان، الاثنين، في حكم تاريخي وافق عليه البابا فرانسيس، إن الكهنة الكاثوليك يمكنهم تقديم البركات للأزواج المثليين طالما أنهم لا يشكلون جزءًا من طقوس الكنيسة العادية أو طقوسها.

أبلغت إسرائيل أمريكا بأنها تريد إبعاد حزب الله لمسافة 6 أميال عن الحدود مع لبنان كجزء من اتفاق دبلوماسي؛ من أجل وضع حد للتوتر على الحدود، وفقا لموقع أكسيوس .

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء، أن الحوثيون نفذوا هجومين على سفينتين تجاريتين أمس جنوب البحر

قالت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، إنها أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز 'هواسونج-18' يوم الاثنين في إطار تدريب لتأكيد الاستعداد الحربي لقوة الردع النووي لديها في مواجهة العداء المتزايد من جانب الولايات

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم الثلاثاء عن إنشاء عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر في أعقاب سلسلة من الهجمات الصاروخية والهجمات بطائرات مسيرة شنها الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن.