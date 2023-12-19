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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تبلغ أمريكا بنيتها إبعاد حزب الله 6 أميال عن الحدود مع لبنان

حزب الله
حزب الله

أبلغت إسرائيل أمريكا بأنها تريد إبعاد حزب الله لمسافة 6 أميال عن الحدود مع لبنان كجزء من اتفاق دبلوماسي؛ من أجل وضع حد للتوتر على الحدود، وفقا لموقع "أكسيوس".

أفاد مسؤولون إسرائليون بتفاصيل جديدة، نقلها موقع "اكسيوس" بأن شددت الولايات المتحدة الأمريكية على ضرورة عدم اتساع رقعى الحرب في غزة وتجنّب وصولها إلى لبنان رغم التوترات الشديدة على الحدود. 

وأكد قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، الاثنين، أن الوضع في جنوب لبنان متوتر وخطير مع تصاعد، فيما ردت واشنطن بأن نعمل جاهدين لعدم وصول حرب غزة إلى لبنان أميركا: نعمل جاهدين لعدم وصول حرب غزة إلى لبنان الحدث

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت أبلغا وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن إسرائيل لا تقبل نزوح عشرات الآلاف من مواطنيها بسبب الوضع الأمني على الحدود مع لبنان.

في حين أكد أوستن أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتفهم مخاوف إسرائيل وستضغط من أجل التوصل إلى "حل سلمي" لكنه طلب من نتنياهو وغالانت منح الدبلوماسية فرصة والامتناع عن اتخاذ أي خطوات تؤدي إلى تفاقم التوتر، على حد قول مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.

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