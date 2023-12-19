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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن يتصل بنظيره السعودية ويدين هجمات الحوثيين ضد السفن في البحر الأحمر

بلينكين
بلينكين

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أدان فيه هجمات حركة الحوثي اليمنية على السفن التجارية في المياه الدولية في البحر الأحمر.

وخاض الحوثيون، المدعومين من إيران، في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس؛ من خلال مهاجمة السفن في ممرات الشحن الحيوية وحتى إطلاق طائرات دون طيار وصواريخ على إسرائيل، على بعد أكثر من 1000 ميل من مقر سلطتهم في العاصمة اليمنية صنعاء. 

وقالت جماعة الحوثي، الاثنين، إنها شنت هجوما بطائرات مسيرة على سفينتي شحن في واحدة من أحدث هجماتها بالمنطقة.

واتفقت عدة دول على القيام بدوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن لمحاولة حماية الشحن التجاري ضد هجمات المتمردين الحوثيين، الذين يقولون إنهم يدعمون الفلسطينيين الواقعين تحت حصار إسرائيل في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الامريكية في بيان بعد المكالمة 'أدان الوزير أيضا الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على السفن التجارية العاملة في المياه الدولية في جنوب البحر الأحمر وحث على التعاون بين جميع الشركاء لدعم الأمن البحري'.

وناقش بلينكن في المكالمة “منع المزيد من انتشار الصراع”، بحسب وزارة الخارجية الامريكية.

وقال وزير الخارجية السعودي في وقت سابق من هذا الشهر إنه يجب أن يكون هناك وقف فوري للقتال في غزة وزعم أن الحكومات في جميع أنحاء العالم لا يبدو أنها تعتبر ذلك أولوية.

وحتى مع مطالبة الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة، قاومت الولايات المتحدة وإسرائيل هذه الدعوات، قائلتين إن ذلك سيساعد حماس على إعادة تسليح نفسها وإعادة تنظيم صفوفها.

وأدى هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى مقتل 1200 شخص، وأدى الهجوم الإسرائيلي اللاحق على غزة إلى مقتل ما يقرب من 20 ألف شخص، وفقًا لوزارة الصحة المحلية، مع وجود العديد من المفقودين ويفترض أنهم مدفونون تحت الأنقاض.

إسرائيل وحركة حماس الأمير فيصل بن فرحان الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الخارجية السعودي الخارجية الأمريكية

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