بابا الفاتيكان يوافق على مباركة الأزواج المثليين لأول مرة

قال الفاتيكان، الاثنين، في حكم تاريخي وافق عليه البابا فرانسيس، إن الكهنة الكاثوليك يمكنهم تقديم البركات للأزواج المثليين طالما أنهم لا يشكلون جزءًا من طقوس الكنيسة العادية أو طقوسها.

وقالت وثيقة من المكتب العقائدي بالفاتيكان، والتي نقضت فعليًا إعلانًا أصدرته نفس الهيئة في عام 2021، إن مثل هذه البركات لن تضفي الشرعية على المواقف غير النظامية ولكنها ستكون علامة على أن الله يرحب بالجميع.

وأضافت أنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال الخلط بينه وبين سر الزواج من جنسين مختلفين.

وقالت إن الكهنة يجب أن يقرروا على أساس كل حالة على حدة و'لا ينبغي أن يمنعوا أو يمنعوا قرب الكنيسة من الناس في كل موقف قد يطلبون فيه مساعدة الله من خلال نعمة بسيطة'.

وألمح البابا إلى أن هناك تغييرًا رسميًا يجري الإعداد له في أكتوبر/تشرين الأول ردًا على الأسئلة التي طرحها خمسة كرادلة محافظين في بداية سينودس الأساقفة في الفاتيكان.

وفي حين أن الرد في أكتوبر/تشرين الأول كان أكثر دقة، فإن وثيقة يوم الاثنين المؤلفة من ثماني صفحات، وعنوانها الفرعي 'في المعنى الرعوي للبركات'، أوضحت مواقف محددة. وكان القسم المكون من 11 نقطة بعنوان 'بركات الأزواج في الحالات غير النظامية والأزواج من نفس الجنس'.

تعلم الكنيسة أن الانجذاب المثلي ليس خطيئة، ولكن الأفعال الجنسية المثلية هي خطيئة.

زمنذ انتخابه في عام 2013، حاول فرانسيس أن يجعل الكنيسة التي تضم أكثر من 1.35 مليار عضو أكثر ترحيبًا بالمثليين من دون تغيير العقيدة الأخلاقية.

ووصف الأب جيمس مارتن، وهو كاهن يسوعي أمريكي بارز يخدم مجتمع المثليين، الوثيقة بأنها 'خطوة كبيرة إلى الأمام في خدمة الكنيسة' بالنسبة لهم.

وفي منشور على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر، قال مارتن إن الوثيقة 'تعترف بالرغبة العميقة لدى العديد من الأزواج المثليين الكاثوليك في حضور الله في علاقاتهم العاطفية'، مضيفًا أنه 'جنبًا إلى جنب مع العديد من الكهنة، يسعدني الآن أن باركوا أصدقائي في الاتحادات المثلية'.

وقال فرانسيس ديبيرناردو، المدير التنفيذي لوزارة الطرق الجديدة، وهي مجموعة تدافع عن حقوق المثليين في الكنيسة، إن أهمية الوثيقة 'لا يمكن المبالغة فيها'. وأشاد بصيغة الوثيقة التي تقول إن الأشخاص الذين يبحثون عن البركات لا ينبغي أن يخضعوا 'لتحليل أخلاقي شامل'.

وقال مارتن هاردويك وأندرو جيب، من مانشستر بإنجلترا، والمتزوجان منذ 41 عامًا، إن هذه الخطوة طال انتظارها.

'أنت تعلم أنه إذا قال يسوع أن الحب هو الحب، فالحب هو الحب، أليس كذلك؟' قال هاردويك.

وأضاف جيب: 'لقد حان الوقت'.

ومن المتوقع أن يعارض المحافظون حكم يوم الاثنين، الذين انتقدوا البابا بالفعل عندما أدلى بتعليقاته الأولية حول هذا الموضوع في أكتوبر.

وقال أولريش إل. لينر، أستاذ علم اللاهوت بجامعة نوتردام بالولايات المتحدة، إن التوجيهات الجديدة الصادرة عن المكتب العقائدي 'تدعو إلى سوء الفهم وستثير الارتباك'.

وأضاف الأستاذ، معربًا عن قلقه من أن بعض الأساقفة قد يستخدمونه كذريعة لفعل ما هو محظور صراحةً، 'إنها، وأنا أكره أن أقول ذلك، دعوة للانشقاق'.

وقالت الوثيقة، وعنوانها اللاتيني Fiducia Supplicans (الثقة المتوسلة)، إن شكل البركة 'لا ينبغي أن تحدده السلطات الكنسية طقوسيًا لتجنب الارتباك مع البركة الخاصة بسر الزواج'.

وقالت إنه يمكن تطبيقه على أولئك الذين 'لا يطالبون بشرعية وضعهم الخاص، ولكنهم يتوسلون أن يتم إثراء كل ما هو حقيقي وصالح وصالح إنسانيًا في حياتهم وعلاقاتهم، وشفاءها، ورفعها من خلال الوجود'. من الروح القدس'.

وأضاف: 'في نهاية المطاف، توفر البركة للناس وسيلة لزيادة ثقتهم بالله'، مضيفًا أنه 'يجب رعايتها، وليس إعاقتها'.

وقالت الوثيقة إن البركة لا ينبغي أن تكون مرتبطة بحفل زواج مدني أو توقيته، ويجب أن تتم دون أي 'ملابس أو إيماءات أو كلمات مناسبة لحفل زفاف'.

وقالت إن أماكن مثل هذه البركات قد تكون 'في سياقات أخرى، مثل زيارة ضريح، أو لقاء كاهن، أو صلاة تتلى في جماعة، أو أثناء الحج'.

ووقع الحكم الكاردينال فيكتور مانويل فرنانديز، رئيس دائرة عقيدة الإيمان بالفاتيكان، ووافق عليه البابا في لقاء خاص مع فرنانديز ومسؤول آخر في المكتب العقائدي يوم الاثنين.