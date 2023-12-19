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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الشمالية: أطلقنا الصاروخ الباليستي هواسونغ-18 العابر للقارات ردا على العداء الأمريكي

صاروخ كوريا الشمالية
صاروخ كوريا الشمالية الباليستي

قالت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، إنها أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز 'هواسونج-18' يوم الاثنين في إطار تدريب لتأكيد الاستعداد الحربي لقوة الردع النووي لديها في مواجهة العداء المتزايد من جانب الولايات المتحدة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الزعيم كيم جونغ أون شاهد إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات في الموقع. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن الصاروخ وصل إلى ارتفاع 6518 كيلومترا، وحلق لمسافة 1002 كيلومترا وأصاب الهدف المقصود بدقة.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم قوله إن الإطلاق يبعث 'إشارة واضحة إلى القوى المعادية التي أججت هستيريا المواجهة العسكرية المتهورة' ضد الشمال طوال العام.

وقالت الوكالة إن التدريبات 'أظهرت إرادة كوريا الديمقراطية في اتخاذ أقوى الإجراءات المضادة وقوتها الساحقة'. كوريا الديمقراطية هي اختصار لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية دون الخوض في تفاصيل إن الرئيس عرض 'بعض المهام المهمة الجديدة لتسريع تطوير القوات الاستراتيجية النووية لكوريا الديمقراطية'.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم قوله إن الإطلاق يبعث 'إشارة واضحة إلى القوى المعادية التي أججت هستيريا المواجهة العسكرية المتهورة' ضد الشمال طوال العام.

وقالت الوكالة إن التدريبات 'أظهرت إرادة كوريا الديمقراطية في اتخاذ أقوى الإجراءات المضادة وقوتها الساحقة'. كوريا الديمقراطية هي اختصار لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية دون الخوض في تفاصيل إن الرئيس عرض 'بعض المهام المهمة الجديدة لتسريع تطوير القوات الاستراتيجية النووية لكوريا الديمقراطية'.

وأضاف أن طموح الإمبرياليين الأمريكيين والقوات التابعة لهم الشريرة للمواجهة لن يتراجع من تلقاء أنفسهم، مشددا على ضرورة ألا تتجاهل كوريا الديمقراطية أبدا جميع التهديدات العسكرية المتهورة وغير المسؤولة من الأعداء.

وقالت كوريا الجنوبية واليابان يوم الاثنين إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات يصل مداه إلى أي مكان في الولايات المتحدة.

وأدانت يوم الأحد عرض القوة العسكري الأمريكي بما في ذلك وصول حاملة طائرات وغواصة تعمل بالطاقة النووية إلى كوريا الجنوبية ووصفتها بأنها تحركات 'حربية' وأطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى على البحر قبالة ساحلها الشرقي.

وقالت كوريا الجنوبية إن الصاروخ الذي أطلق يوم الاثنين كان صاروخا باليستيا عابرا للقارات يعمل بالوقود الصلب من طراز هواسونج-18. وحلقت في مسار مرتفع بشكل حاد وهبطت في البحر غرب جزيرة هوكايدو اليابانية.

ونشرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية ما قالت إنها صور فوتوغرافية لعملية الإطلاق، تظهر الصاروخ وهو ينطلق من حقل مغطى بالثلوج ويخلف عمودًا من الدخان.

يتوافق المسار المرتفع للصاروخ الباليستي العابر للقارات (ICBM) وزمن الرحلة الذي يبلغ 74 دقيقة مع نطاق تشغيلي يصل إلى 15000 كيلومتر (9300 ميل) إذا تم إطلاقه في مسار قياسي مسطح، مما يضع كل البر الرئيسي للولايات المتحدة في متناول اليد.

وانتقدت كوريا الشمالية أيضًا اجتماعًا رفيع المستوى بين مسؤولين من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية الأسبوع الماضي، حيث تمت مناقشة الرد المتطور على التهديدات النووية والتدريبات العسكرية المشتركة، قائلة إن ذلك يؤجج المواجهة في شبه الجزيرة الكورية.

وأضافت أن الولايات المتحدة واصلت إظهار موقف المواجهة من خلال جلب غواصات تعمل بالطاقة النووية وقاذفات استراتيجية وحاملة طائرات بالقرب من شبه الجزيرة الكورية.

وصلت الغواصة الأمريكية ميسوري التي تعمل بالطاقة النووية إلى ميناء بوسان بكوريا الجنوبية يوم الأحد، وهي أحدث الأصول العسكرية الاستراتيجية الأمريكية التي سيتم نشرها كجزء من اتفاق واشنطن مع سيول لتعزيز الاستعداد الدفاعي.

وزادت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية من كثافة التدريبات العسكرية المشتركة ضد التهديدات المتزايدة من كوريا الشمالية التي اختبرت مجموعة من الصواريخ الباليستية وأطلقت في نوفمبر أول قمر صناعي للتجسس العسكري.

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