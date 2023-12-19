وزير الدفاع الأمريكي يعلن إنشاء عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم الثلاثاء عن إنشاء عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر في أعقاب سلسلة من الهجمات الصاروخية والهجمات بطائرات مسيرة شنها الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن.

وقال أوستن، الذي يقوم بزيارة إلى البحرين، موطن مقر البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، إن الدول المشاركة تشمل المملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.

وأضاف أنهم سيقومون بدوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

وقال أوستن في بيان في وقت مبكر من يوم الثلاثاء 'هذا تحد دولي يتطلب عملا جماعيا. ولذلك أعلن اليوم عن إنشاء عملية حارس الازدهار، وهي مبادرة أمنية جديدة مهمة متعددة الجنسيات'.

ويترك بيان أوستن العديد من الأسئلة دون إجابة، بما في ذلك ما إذا كانت تلك الدول مستعدة لفعل ما فعلته السفن الحربية الأمريكية في الأيام الأخيرة - إسقاط صواريخ الحوثيين وطائراتهم بدون طيار، والاندفاع لمساعدة السفن التجارية التي تتعرض للهجوم.

لقد خاض الحوثيون في الصراع بين إسرائيل وحماس من خلال مهاجمة السفن في ممرات الشحن الحيوية وحتى إطلاق طائرات بدون طيار وصواريخ على إسرائيل على بعد أكثر من 1000 ميل من مقر قوتهم في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقبل ساعات فقط من إعلان أوستن، قالت جماعة الحوثي إنها شنت هجوما بطائرات مسيرة على سفينتي شحن في المنطقة.

وهدد الحوثيون باستهداف كافة السفن المتجهة إلى إسرائيل مهما كانت جنسيتها، وحذروا شركات الشحن العالمية من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية.