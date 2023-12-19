عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي يعلن إنشاء عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر

اوستين
اوستين

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم الثلاثاء عن إنشاء عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر في أعقاب سلسلة من الهجمات الصاروخية والهجمات بطائرات مسيرة شنها الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن.

وقال أوستن، الذي يقوم بزيارة إلى البحرين، موطن مقر البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، إن الدول المشاركة تشمل المملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.

وأضاف أنهم سيقومون بدوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

وقال أوستن في بيان في وقت مبكر من يوم الثلاثاء 'هذا تحد دولي يتطلب عملا جماعيا. ولذلك أعلن اليوم عن إنشاء عملية حارس الازدهار، وهي مبادرة أمنية جديدة مهمة متعددة الجنسيات'.

ويترك بيان أوستن العديد من الأسئلة دون إجابة، بما في ذلك ما إذا كانت تلك الدول مستعدة لفعل ما فعلته السفن الحربية الأمريكية في الأيام الأخيرة - إسقاط صواريخ الحوثيين وطائراتهم بدون طيار، والاندفاع لمساعدة السفن التجارية التي تتعرض للهجوم.

لقد خاض الحوثيون في الصراع بين إسرائيل وحماس من خلال مهاجمة السفن في ممرات الشحن الحيوية وحتى إطلاق طائرات بدون طيار وصواريخ على إسرائيل على بعد أكثر من 1000 ميل من مقر قوتهم في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقبل ساعات فقط من إعلان أوستن، قالت جماعة الحوثي إنها شنت هجوما بطائرات مسيرة على سفينتي شحن في المنطقة.

وهدد الحوثيون باستهداف كافة السفن المتجهة إلى إسرائيل مهما كانت جنسيتها، وحذروا شركات الشحن العالمية من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية.

الهجمات الصاروخي البحرية الأمريكية البحر الأحمر المملكة المتحدة العاصمة اليمنية صنعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش قادرة.. ممثلة شهيرة تعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي

رضا عبد العال عن هزيمة الأهلي من فلومينينسي: المهم كسبنا الاتحاد

بعد هزيمة الأهلي من فلومينينسي.. طلب عاجل من أحمد موسى على الهواء

قبل ساعات من المباراة.. ضربة جديدة للنادي الأهلي قبل لقاء فلومينيسي البرازيلي

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

غير صحيحة.. المدير الفني السابق لفلومينينسي يفجر مفاجأة بشأن ركلة الجزاء أمام الأهلي

بالأرقام.. ترتيب عدد الأصوات لـ المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

3 ظواهر جوية تضرب مصر غدا.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس ليلا

موضوعات متعلقة

وقفة تضامنية مع غزة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيروت

أشتية: ضغط فرنسا يدفع باتجاه وقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على غزة

مقتل 13 شخصا وإصابة آخرين بمدينة باهيا بلانكا جنوب غرب الأرجنتين

مصرع 12 شخصا في هجوم على حفل في المكسيك

باريس: إسرائيل قتلت فرنسيا كان يبحث عن ملجأ في منزل صديقه بغزة

السودان يطرد 3 دبلوماسيين تشاديين وتمهلهم 72 ساعة للمغادرة

بوتين: روسيا ليس لديها مصلحة في قتال حلف شمال الأطلسي العسكري

الأهداف الفورية.. زيلينسكي يكشف خطة العمل للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يطالب الزمالك بـ 15 مليون جنيه.. والدفع في يناير 2024

النرويج تعلن المشاركة في قوة دولية لمواجهة هجمات الحوثيين

محمد الباز: محاولات تصدير صورة استباقية عن الانتخابات الرئاسية باءت بالفشل

كيف تحصن نفسك من العين والحسد؟.. آية ودعاء نبوي يدفعان عنك الأذى

نجم الأهلي السابق: كولر لم يدر مباراة فلومينينسي بأفضل شكل

صدمة داخل بعثة الأهلي بعد الهزيمة أمام فلومينينسي وشعور بالظلم من التحكيم.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مغني راب شهير في ورطة بسبب معجبة.. ماذا فعل؟

فلومينينسي يعرقل الأهلي.. ماذا قال كولر ونجوم الأحمر عقب الهزيمة؟

القبض على محتكري البصل.. بعد انخفاض سعر السلعة الشهيرة إليك أهم فوائدها

أمين الرافعي .. أسس جريدة الأخبار .. وحضر جنازته جموع الشعب ما قصته؟

فيديو

فيديو صادم لـ أمح الدولي بعد خسارة الأهلي أمام فلومينينسي

بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة .. وعود الرئيس السيسي للمصريين

من يقود هجوم الأهلي أمام فلومينينسي؟.. بعد طرد موديست وإصابة كهربا كولر يقرر

برقيات التهنئة من الملوك والرؤساء تتوالى.. وأبو العينين يحتفل بفوز الرئيس وسط أهالي الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ