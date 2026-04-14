الإمارات والمجلس الأوروبي يبحثان تطورات الأوضاع بالمنطقة وتأثيراتها على أمن الملاحة الدولية

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي إلى جانب تأثيراتها الخطيرة على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

كما بحث الجانبان، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في الإمارات ودول المنطقة بما تمثله من انتهاك للقوانين والأعراف الدولية، وما تشكله من تقويض للأمن والاستقرار الإقليميين.

من جانبه..أكد أنطونيو كوستا تضامن المجلس الأوروبي مع الإمارات ودول المنطقة تجاه ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

وتم خلال اللقاء استعراض مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين الإمارات والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وأكد الجانبان حرصهما المتبادل على دعم مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة واتفاقية الشراكة الاستراتيجية، بجانب تأكيد أهمية توسيع آفاق التعاون بين الجانبين على جميع المستويات بما يعزز المصالح المشتركة ويعود بالخير على الجميع.