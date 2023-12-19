القيادة المركزية الأمريكية: الحوثيون نفذوا هجومين على سفينتين تجاريتين جنوب البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء، أن الحوثيون نفذوا هجومين على سفينتين تجاريتين أمس جنوب البحر

وأوضحت أن السفينتين اللتين تعرضتا لهجمات الحوثيين هما ناقلة النفط "سوان أتلانتيك" والتي تعرضت لهجوم حوثي بمسيّرة وصاروخ باليستي ، الاثنين، والسفينة "كلارا" أبلغت عن انفجار قرب موقعها بالبحر الأحمر ولا إصابات.

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم الثلاثاء عن إنشاء عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر في أعقاب سلسلة من الهجمات الصاروخية والهجمات بطائرات مسيرة شنها الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن.

وقال أوستن، الذي يقوم بزيارة إلى البحرين، موطن مقر البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، إن الدول المشاركة تشمل المملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.

وأضاف أنهم سيقومون بدوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

وقال أوستن في بيان في وقت مبكر من يوم الثلاثاء 'هذا تحد دولي يتطلب عملا جماعيا. ولذلك أعلن اليوم عن إنشاء عملية حارس الازدهار، وهي مبادرة أمنية جديدة مهمة متعددة الجنسيات'.