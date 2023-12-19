مصرع وإصابة ضابطين في تحطم طائرة بالعراق نتيجة خلل فني

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، مصرع ضابط وإصابة آخر في تحطم طائرة بسبب خلل فني بعد إقلاعها من مطار حليوة بشمال شرق العراق.

وذكر بيان للوزارة أن خللاً فنياً أدى إلى سقوط الطائرة بعد إقلاعها من المطار «أثناء تنفيذ واجب دعم وإسناد الخطة الأمنية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات».

وأوضح البيان أن الطيار مروان جلال (برتبة عقيد) لقي حتفه بينما أصيب النقيب طيار علاء سلمان بجراح ونقل إلى المستشفى، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

وانطلقت، صباح الاثنين، الانتخابات المحلية العراقية وسط إجراءات أمنية مشددة بمشاركة 39 تحالفاً و29 حزباً و5906 مرشحاً يتنافسون على 275 مقعداً للمجالس المحلية في 15 محافظة، منها 70 مقعداً مخصصة حصرياً للنساء وفق نظام الحصص