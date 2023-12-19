أخبار التعليم.. جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب أولى ثانوي بالجيزة.. أيمن عاشور يعلن أسماء الفائزين بقرعة الحج للعاملين بالوزارة لعام 2024

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



إعلان نتائج بطولة "الدارتس" للجامعات والمعاهد العليا المصرية



نظم الاتحاد الرياضي للجامعات بالتعاون مع الاتحاد المصري للدارتس برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات بطولة الدارتس (طلبة - طالبات) للجامعات والمعاهد العليا المصرية "دورة الشهيد الرفاعي ٥١" بمقر الجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة ٤٢ طالبًا وطالبة من ١٠ جامعات، و٢٠ مشرفًا ومشرفة ومدربًا.

وزيرا التعليم العالي والتربية يكرمان طلاب مشروع نوادي الابتكار ASU-IClub



كرم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، والدكتور رضا حجازي وزير والتربية والتعليم طلاب مشروع نوادي الابتكار ASU-IClub التابع لمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس ASU-IHub.



وزير التعليم العالي يعلن أسماء الفائزين بقرعة الحج للعاملين بالوزارة لعام 2024

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أسماء الفائزين بالقرعة العلنية الخاصة بموسم الحج لهذا العام 2024، للعاملين بديوان عام الوزارة والمعاهد التابعة لها والجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية، بحضور لفيف من قيادات الوزارة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب أولى ثانوي بالجيزة| تفاصيل





أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، تفاصيل جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب أولى ثانوي ، والمقرر انطلاقه في يناير المقبل.



الخشت: استحداث قسم للعلاج المجاني بمستشفى الفرنساوي بعد عمليات التطوير



أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن استحداث قسم للعلاج المجاني بمستشفى الفرنساوي بعد تطويره.



