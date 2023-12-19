جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب أولى ثانوي بالجيزة| تفاصيل

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، تفاصيل جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب أولى ثانوي ، والمقرر انطلاقه في يناير المقبل .

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد بالأيام والتواريخ ، جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب أولى ثانوي

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وكان سؤال هل تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيا أم إلكترونيا ؟ .. قد أثار الجدل مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي ، خاصة في ظل تأخر تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 .

وفي هذا الإطار .. حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار بشأن امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي .

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا لطلاب المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة الذين تسلموا التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الانترنت

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه في حالة حدوث مشكلة تقنية أثناء امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي الالكترونية في أي مادة ، يتم اداء الامتحان ورقيا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد في الجدول

أما عن طلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدين في مدارس غير متصلة بالانترنت او الطلبة الذين لم يتسلموا التابلت في مدارس بها شبكة انترنت ، وكذلك طلبة المنازل ، فقد تقرر أن يؤدوا امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيا في جميع المواد

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي لطلاب الدمج التعليمي ورقيا بنفس مواعيد اقرانهم طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة وكما هو متبع في الأعوام السابقة

جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب أولى ثانوي بالجيزة

جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول 2024 محافظة الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول 2024 ، مؤكدةً أنه بالنسبة لـ المرحلة الابتدائية ، تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول 2024 للصفين الثاني والثالث الابتدائي من الثلاثاء ٩ يناير حتى الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ ، بينما تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول 2024 للصفوف الرابع والخامس الابتدائي ( عام وفصل واحد ومكفوفين ) والرابع والخامس والسادس والسابع ( صم وضعاف السمع ) من السبت ٦ يناير وحتي الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ ، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول 2024 للصف السادس الابتدائي ( عام وفصل واحد ومكفوفين) والثامن ( صم وضعاف السمع) من السبت ١٣ يناير وحتي الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ .

وعن مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول 2024 للمرحلة الإعدادية في محافظة الجيزة ، فمن المقرر بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول 2024 لطلاب الصف الأول الإعدادي ( عام وصم ومكفوفين ومهني) من السبت ٦ يناير وحتي الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ ، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول 2024 لطلاب الصف الثاني الإعدادي ( عام وصم ومكفوفين ومهني ) من الثلاثاء ٩ يناير وحتي الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ .

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية ( العامة والمهنية والمكفوفين والصم) من الأربعاء ١٧ يناير وحتي الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ .

وأكدت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول 2024 لمرحلة التعليم الثانوي الفني بمختلف التخصصات خلال الفترة من السبت ٦ يناير وحتى الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي للصُم وضِعاف السمع خلال الفترة من الثلاثاء ٩ يناير حتي ١٦ يناير ٢٠٢٤ ، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول 2024 الصفين الأول والثاني الثانوي المكفوفين من السبت ٦ يناير وحتي الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ ..

بينما تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي العام من يوم الاثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ وحتي الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ ، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول 2024 لطلاب الصف الثاني الثانوي العام من الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ وحتي الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ .

أما عن امتحانات الفصل الدراسى الأول 2024 للمواد غير المضافة للمجموع ومادة المستوي الرفيع ، فقد أكدت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة عقدها أيام ٢ ، ٣ ، ٤ يناير ٢٠٢٤