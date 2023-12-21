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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يكشف عن أفضل رأس حربة في الدوري المصري

صدى البلد

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أن مروان محسن، لاعب مودرن فيوتشر في الدوري المصري حاليًا.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أفضل لاعب رأس حربة في الدوري المصري حاليًا هو مروان محسن، لاعب مودرن فيوتشر".

وأضاف: "أتحدث عن مركزي.. مروان محسن هو أفضل رأس حربة حاليًا في الدوري المصري، هو أفضل من يتحرك ويسجل الأهداف".

وأكد أحمد حسام ميدو، نجم أن روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة سيضم أحمد فتوح ومحمد صبحي، ثنائي الزمالك بقائمة كأس إفريقيا المقبلة.

وأشار ميدو إلى أن أزمة فتوح وصبحي سيتم حلها خلال الفترة المقبلة، ومن بعدها سيتم ضم الثنائي إلى قائمة المنتخب في كأس إفريقيا.

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