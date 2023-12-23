الوزير: خطة شاملة لاستغلال مشروع المونوريل تجاريا

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل جولة تفقدية لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل والذي يمتد من محطة الإستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏‏(ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب) .



تضمنت الجولة متابعة اللمسات النهائية للانتهاء من اعمال تشطيب محطة المشير طنطاوي وتقدم الأعمال التي يتم تنفيذها بالمحطات المختلفة حتى محطة رقم 1بيوسف عباس بمدينة نصر حيث يجرى تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والتكسيات الخارجية لها بعد الانتهاء من تنفيذ الهيكل الخرساني والمعدني لها و اطلع الوزير على خط سير الركاب بالمحطات بدءا من الجراج الخاص بكل محطة مرورا بسلالم المشاة ثم شبابيك التذاكر في أرصفة المحطات.

وتابع الوزير التقدم في معدلات تنفيذ مسار المشروع مؤكدا على ضرورة استمرار تنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله بقطاعات المشروع المختلفة مثلما حدث في قطاع المشير و تم الاطلاع على نسبة الإنجاز الكلية للمشروع وما تشمله من الأعمال الإنشائية والتشطبيات والأعمال الكهروميكانيكية للمحطات" و أعمال الأنظمة والوحدات المتحركة ووجه الوزير بأن يتم تنفيذ كافة الأعمال بالتوازي لسرعة الإنجاز.

كما استعرض الوزير مع رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق التقدم في معدلات تنفيذ مركز السيطرة والتحكم البالغ مساحته حوالي 85 فدانا (356،248 م2) والذي يتضمن 13 مبنى ، وكذلك معدل توريد القطارات حيث وصلت كل قطارات هذا الخط بالكامل “40 قطارا” بإجمالي 160 عربة حيث يتكون كل قطار من 4 عربات.

واستعرض وزير النقل مع رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق تنفيذ خطة الاستغلال التجاري للمشروع سواء عن طريق الإعلانات التي توضع على أعمدة المونوريل أوالمحطات ضمن الخطة الشاملة لوزارة النقل للاستغلال التجاري الأمثل لكافة المشروعات لتحقيق عائد مادي يساهم في تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب واستدامة تلك المشروعات .

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