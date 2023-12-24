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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأطفال مرضى السرطان يحتفلون بأعياد الكريسماس في الأقصر

الاطفال مرضي السرطان
الاطفال مرضي السرطان يحتفلون بأعياد الكريسماس في الاقصر

وسط أجواء سعيدة بقرب قدوم العام الجديد 2023،  زار مجموعة من الشباب القبطى بالكنيسة الإنجيلية بمدينة طيبة الجديدة، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، لإضفاء أجواء من البهجة والسعادة فى قلوب مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج داخل أقسام المستشفى  بالمجان.

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ولدى وصول مجموعة الشباب، استقبلهم فريق العلاقات العامة في المستشفى بحفاوة كبيرة لإصرارهم على تقديم الدعم المعنوى والنفسى لصالح المرضى الذين يتلقون العلاج المجانى داخل المستشفي، للاحتفال معهم بعيد الكريسماس حيث تواجدوا  بين المرضى فى مختلف الأقسام لتوزيع البهجة والسعادة فى قلوبهم.

 

وشارك الشباب القبطى بريادة القس مايكل عزيز في يوم مميز تحت شعار "إرسم ضحكة" بتوزيع بواريك الشعر على الأطفال المرضي الذين قاموا بارتدائها، وذلك لإدخال البهجة فى قلوب مرضى السرطان بأقسام العلاج الكيماوى والعلاج الإشعاعى وغرف الإقامة الداخلية والمتواجدين فى إنتظار الأقسام، كما وزعوا عليهم الهدايا والحلوى ودخلوا مع المرضي فى وصلات من المزاح والضحكات، للتأكيد على أهمية الدعم المعنوى لصالح المرضى فى مسيرتهم للعلاج من الأورام المختلفة.

 

وفى نهاية اليوم المبهج أكد مجموعة الشباب، أنهم وعدد من شباب الكنيسة كونوا منذ سنوات فريق "إرسم ضحكة" لمشاركة المرضى فى الدعم المعنوى لهم، وهم يزورون المستشفى، من أجل إضفاء أجواء من البهجة والسعادة بين المرضى فى مختلف أقسام المستشفى.

ومن جانبه، رحب الأستاذ محمود فؤاد المدير التنفيذي، لمؤسسة شفاء الأورمان ، بزيارة شباب الاقباط وتقديم الدعم المعنوى للأطفال مرضي السرطان، ومساندتهم في رحلتهم العلاجية.

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