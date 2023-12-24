محافظ الأقصر يتفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحي الرئيسية في الحبيل

تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، محطة معالجة مياه الصرف الصحي الرئيسية في الحبيل، للوقوف على سير الأعمال بالمحطة، وذلك برفقة اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، ورئيس مدينة البياضية المهندس محمود شاهين، والمهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر.



وقام المحافظ خلال الجولة بمتابعة الأعمال داخل المحطة والتي تعد أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحى بمحافظة الأقصر، وتخدم سكان مدينتي الأقصر والبياضية، من خلال ١٧ محطة رفع صرف صحي، ويجري حاليا التجهيز لدخول عدد 3 محطات رفع صرف صحي في الخدمة ليصبح إجمالي المحطات التي تصب في محطة معالجة الحبيل 20 محطة رفع صحي من بينهم 5 محطات رئيسية.



كما قام المحافظ خلال الجولة بالمرور على المصافي الميكانيكية وأحواض فصل الرمال وأحواض الترسيب الابتدائي والمرشحات الزلطية وأحواض الترسيب النهائي ومبنى الطلمبات وأحواض برك الأكسدة.



كما تم فرض موقف طارئ بواسطة اللواء أحمد محمد رمضان، عبارة عن تجربة عملية لانقطاع التيار الكهربائى عن محطة الحبيل وكيفية التعامل وتشغيل مولدات الكهرباء بالمحطة وتشغيلها في وقت قياسي وذلك لاختبار كفاءة المحطة وعدم توقفها عن العمل عند انقطاع التيار الكهربائى المفاجئ.



كما تفقد المحافظ مشروع المشاتل بالغابات الشجرية، داخل محطة المعالجة، والذي يقوم بانتاج الشتلات الخاصة بالزراعة في الغابات الشجرية وتبلغ الطاقة التصميمية له 100,000 شتلة في العام وينتج شتلات (الكايا ـ بونسيانا ـ جو جوبا والأصناف الاخرى المرتبطة بالغابات الشجرية وتبلغ المساحة المنزرعة من الغابات الشجرية 700 فدان، حيث أكد المحافظ على أهمية التوسع في مشروع الغابة الشجرية لدعم الاقتصاد الوطني والتوسع فى المساحات الخضراء وتقليل الانبعاثات الكربونية.



كما قام المحافظ بتفقد معمل محطة المعالجة بالحبيل والذي يعد المعمل الرئيسي لإجراء التحاليل الخاصة بالسيب النهائي للمحطة ويتكون من معمل كيمائي ومعمل بكتريولوجي لإجراء كافة التحاليل الخاصة بمراقبة جودة التشغيل حيث أن المعمل حاصل على شهادة الجودة الايزو 17025، كما تفقد المحافظ محطة الطاقة الشمسية داخل محطة معالجة الحبيل بقدرة 70 ك .وات، والتي تم إنشائها بغرض ترشيد الطاقة.



كما توجه المحافظ لتفقد محطة مياه الشرب بالرضوانية بطاقة إنتاجية ١٠٠٠٠ م٣ / يوم، وتخدم 50 ألف نسمة بمناطق البغدادى والحبيل والساحة الرضوانية، والتي تعمل ببتكنولوجيا الترشيح الفائق UF والتي حصلت على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، وذلك كأول محطة فى الصعيد تحصل على هذه الشهادة، حيث تابع المحافظ الأعمال داخل المحطة، كما تم تنفيذ تجربة للتعامل الفوري مع تسرب غاز الكلور بالمحطة.



كما توجه المحافظ لمدينة أرمنت لمتابعة تنفيذ الحل العاجل لعمارات الاسكان الاجتماعي بشارع الشئون - بقرية الرياينة، حيث كلف المحافظ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر للتدخل لحل أزمة طفح مياه الصرف الصحي بالشارع، حيث تم على الفور التنسيق ومعاينة مسار خط الانحدار المزمع تنفيذه في وجود كلا من مصنع سكر أرمنت وشركة المياه ومجلس المدينة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والشركة المنفذة وتم الإنتهاء إلى تنفيذ خط انحدار بطول 650م.ط لخدمة 10 عمارات علي ان يتم العمل بالوصلات المنزلية لهذه العمارات بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتوازي مع تنفيذ خط الانحدار الرئيسي .



وفي ضوء متابعة المحافظ لموقف مشروعات حياة كريمة بمركز أرمنت والوقوف على بدء التشغيل والاستفادة من هذه المشروعات ناقش المحافظ الموقف التنفيذي لقرية الرياينة، وذلك بحضور اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والمهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، حيث أفادت المهندسة رقية حماد أنه جاري تجارب التشغيل لمحطة رفع وخط طرد الرياينة وجاري نهو أعمال شبكات الانحدار لتسليم المشروع لشركة المياه تمهيدا لافتتاحه والاستفاده منه، موضحة أن محطة رفع الرياينة هي المحطة الرئيسية لخدمة 7 قري بمركز أرمنت ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لخدمة 70 ألف نسمة بتكلفة تقديرية تتجاوز 800 مليون جنيها.



رافق المحافظ خلال الجولة كل من المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس عبدالله بكري مدير التنفيذ بالجهاز التنفيذي لمشروعات محافظة الأقصر، ونائب رئيس مدينة أرمنت علي عثمان.

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