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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وفد طلاب كلية الصيدلة جنوب الوادي يدعم الأطفال مرضى السرطان بأورام الأقصر

صدى البلد

استقبلت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمنطقة طيبة شمال الأقصر، وفد من اتحاد طلاب كلية الصيدلة  جامعة جنوب الوادى  لمساندة  الاطفال  مرضي السرطان الذين يتلقون العلاج المجانى داخل المستشفى.


وتواجد وفد الطلاب صيدلة جامعة جنوب الوادى، بين مرضى السرطان بالصعيد للمساهمة في دعمهم معنويًا خلال مسيرتهم للعلاج من الأورام المختلفة، موجهين الشكر والتقدير لجميع العاملين داخل المستشفى، على ما يبذلونه من مجهود لخدمة المرضى والخدمات الطبية المميزة المقدمة لمحاربي السرطان، مؤكدبن أن زيارة المستشفى واجب وطنى.


وتفقد الطلاب ، اقسام المستشفي المختلفة، ومستشفى الاطفال للاورام، وأشادوا بالمستوي الطبي والانشائي والخدمات المجانية التى تقدم للمرضي ومشاركتهم في الاحتفالات مع المرضي، تم توزيع عشرات الالعاب والهدايا على الأطفال المرضي، حيث ارتسمت البهجة والسعادة على وجوه الاطفال المرضي.


ومن جانبه اثنى   محمود فؤاد؛ الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، على زيارة الطلاب الجامعيين  ، وحرصهم على الزيارة للمستشفى ، والتى من شأنها الشد من أزر المرضي، طوال رحلتهم العلاجية، موجها الشكر لهم  على مشاركتهم للاطفال خلال المناسبات المختلفة، موضحا أن مثل هذه الزيارات تنعكس بشكل إيجابي على الأطفال المرضى داخل المستشفى، وعلى حالتهم الصحية والنفسية طوال رحلتهم العلاجية.

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