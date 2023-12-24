استعدادا للكريسماس.. الأقصر تتزين بالأنوار الملونة

قام مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي بتنفيذ أعمال تزيين الشوارع والميادين والحدائق بأشجار الكريسماس والزينة والإضاءة الملونة والإضاءة الديكورية المبهجة المختلفة.



وأكد رئيس مدينة الأقصر، أن المحافظ وجه تعليمات بظهور المدينة في هذه المناسبة بشكل لائق ومميز ويعكس الوجه الجمالي والحضاري للمدينة حيث أن رأس السنة الميلادية تعد أحد أهم المواسم السياحية بالمحافظة، حيث تستقبل الفنادق سائحين من جنسيات مختلفة للاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة على أرضها ، لافتا إلى أن أعمال تزيين الميادين والأشجار يتم بالتنسيق مع المهندسه ماري روحي مدير إدارة الكهرباء بالمحافظة.



وأضاف رئيس مدينة الأقصر، أن فنادق الأقصر قامت بتزيين مداخلها بأشكال مبهجة من الورود وأشجار الكريسماس ومجسمات الهدايا وأشكال بابا نويل في أجواء من البهجة بمناسبة العام الجديد ، مشيرا إلى تكثيف أعمال النظافة وغسيل الأرصفة ورفع أي إشغالات بكافة مناطق المدينة للظهور بالشكل اللائق خلال الاحتفالات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتكثيف الجهود المبذولة استعدادا لاستقبال أعياد رأس السنة 2024 ، بما يتناسب مع المكانة السياحية للأقصر .

IMG-20231224-WA0005

IMG-20231224-WA0006

IMG-20231224-WA0010

IMG-20231224-WA0011

IMG-20231224-WA0014

IMG-20231224-WA0019

IMG-20231224-WA0015

IMG-20231224-WA0017

IMG-20231224-WA0012

IMG-20231224-WA0013

IMG-20231224-WA0026

IMG-20231224-WA0024

IMG-20231224-WA0023

IMG-20231224-WA0016

IMG-20231224-WA0020

IMG-20231224-WA0021

IMG-20231224-WA0025

IMG-20231224-WA0018

IMG-20231224-WA0022

IMG-20231224-WA0003

IMG-20231224-WA0008

IMG-20231224-WA0007

IMG-20231224-WA0009

IMG-20231224-WA0002

IMG-20231224-WA0004

IMG-20231224-WA0000