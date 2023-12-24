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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا للكريسماس.. الأقصر تتزين بالأنوار الملونة

صدى البلد

قام مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي بتنفيذ أعمال تزيين الشوارع والميادين والحدائق بأشجار الكريسماس والزينة والإضاءة الملونة والإضاءة الديكورية المبهجة المختلفة.


وأكد رئيس مدينة الأقصر، أن المحافظ وجه تعليمات بظهور المدينة في هذه المناسبة بشكل لائق ومميز ويعكس الوجه الجمالي والحضاري للمدينة حيث أن رأس السنة الميلادية تعد أحد أهم المواسم السياحية بالمحافظة، حيث تستقبل الفنادق سائحين من جنسيات مختلفة للاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة على أرضها ، لافتا إلى أن أعمال تزيين الميادين والأشجار يتم بالتنسيق مع المهندسه ماري روحي مدير إدارة الكهرباء بالمحافظة. 

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وأضاف رئيس مدينة الأقصر، أن فنادق الأقصر قامت بتزيين مداخلها بأشكال مبهجة من الورود وأشجار الكريسماس ومجسمات الهدايا وأشكال بابا نويل في أجواء من البهجة بمناسبة العام الجديد ، مشيرا إلى تكثيف أعمال النظافة وغسيل الأرصفة ورفع أي إشغالات بكافة مناطق المدينة للظهور بالشكل اللائق خلال الاحتفالات.

 

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتكثيف الجهود المبذولة استعدادا لاستقبال أعياد رأس السنة 2024 ، بما يتناسب مع المكانة السياحية للأقصر .

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الأقصر أشجار الكريسماس السنة الميلادية الشوارع والميادين العام الجديد المواسم السياحية بمناسبة العام الجديد جنسيات مختلفة

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