محافظ الأقصر يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي مع مقطاعة خنان الصينية

أكد محافظ الأقصر مصطفى ألهم، حرص المحافظة على تعميق علاقتها مع مقاطعة "خنان" الصينية بمجال إعادة تدوير المخلفات الصلبة، والتحول الرقمي، والتبادل الطلابي، والتصنيع الزراعي، والتنمية الصناعية والسياحة والتواصل بين المدينتين في أنشطة مختلفة.



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم /الخميس/ مع وفد مقاطعة خنان الصينية برئاسة وانج وينبونج نائب رئيس اللجنة المحلية التابعة للمؤتمر السياسي الاستشاري للشعب الصيني بعاصمة المقاطعة تشينجتشو؛ لبحث سبل دفع علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بعدة مجالات أبرزها السياحة والصناعة والزراعة والتصنيع الزراعي والتكنولوجيا.

ونوه المحافظ إلى أن الأقصر تتمتع بإمكانات واعدة من بينها تميزها بوجود مناطق صناعية مجهزة بكافة المرافق التي تجذب الاستثمارات، كما تتمتع بوجود جميع وسائل النقل الجوي والنهري والبري والطرق المجهزة مما يسهل العملية الاستثمارية.



وأوضح أنه تم الاتفاق على أهمية ترجمة هذة الزيارة على أرض الواقع من خلال اقتراح إعداد مذكرة تفاهم لتفعيل أوجة التعاون التي تعود بالفائدة على الجانبين، منوهًا بأنه تم افتتاح قسم لغة صينية بكلية الألسن بجامعة الأقصر؛ لزيادة التدفقات السياحية الصينية.



من جانبه، أبدى الوفد الصيني إعجابه بالحضارة المصرية القديمة ومدينة الأقصر، مؤكدًا حرصة على تعميق العلاقات الثنائية، مثمنًا العلاقات الصينية المصرية.

