حمام وبط| قصة أعجب سرقة في مصر.. خطفوا عشا العريس ليلة الدخلة

"قعدنا في شقة العريس وأكلنا عشاه .. كان حمام وبط".. جريمة سرقة طريفة استحوذت على اهتمامات المتابعين عبر السوشيال ميديا في قرية كفر ميت سراج بمركز قويسنا بالمنوفية.

اللصوص الذين خططوا لجريمتهم على طريقة فيلم لصوص ولكن ظرفاء، قرروا استغلال خلو بيت من أهله بسبب حفل زفاف وقرروا الولوج الى المنزل وسرقة شقة العريس.

كيف خطط اللصوص للسرقة

في الوقت الذي كان فيه منزل العريس وشقته خاليين تمامًا، قرر اللصوص سرقة المنزل خلال توقيت الساعتين الذي ينقطع خلالهما التيار الكهربائي في القرية.

بالفعل تمكن اللصوص من الدخول الى المنزل، والوصول إلى شقة العريس، وسرقة محتوياتها.

استغل اللصوص انقطاع التيار الكهربائي لارتكاب الجريمة، على أمل ألَّا ترصدهم كاميرات المراقبة، لكنهم وقعوا في شراكها وتم تتبعهم وضبطهم بعد ذلك.

ماذا سرق اللصوص ؟

يقول سيد علي عريس المنوفية امام جهات التحقيق، أنه بعد العودة من حفل زفافه تجول بالشقة فاكتشف سرقة محتويات منها فضلا عن مبلغ مالي.

وأضاف أن اللصوص تناولوا عشاء "العريس والعروسة" والذي اعترف اللصوص فيما بعد أنهم وجدوا طعامًا عبارة عن "حمام وبط" مجهز لعشاء العريس فأكلوه.

ويضيف العريس أن اللصوص تناولوا كمية كبيرة من الشوكولاتة والقوا غلافها على أرض الشقة.

اعترافات المتهمين

وأمرت نيابة قويسنا بحبس 7 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اعترافهم بسرقة منزل عريس ليلة زفافه أمام جهات التحقيق، وأنهم قاموا بالتخطيط لارتكاب عملية السرقة وقت انقطاع التيار الكهربائي عن البلدة معتقدين عدم تمكن كاميرات المراقبة من رصدهم.

واعترف المتهمون بسرقتهم مبلغا ماليا وبعض الأدوات والمتعلقات من المنزل وقاموا بتناول الأطعمة المجهزة للعريس وفروا هاربين، "قعدنا وكلنا أكل العريس كان حمام وبط.. وخدنا الفلوس وهربنا".

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة قويسنا من أحد الأهالي يفيد بسرقة منزله وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيقات.