تشابه الأسماء أنهى حياته| قصة مأساوية لعريس الخانكة.. مات بعد زواجه بـ 25 يوما

محمد أحمد وشهرته "موزة"، عُرف إعلاميًا بـ عريس الخانكة، هذا الشاب الذي دخل دُنيا بزواجه منذ 25 عامًا وسرعان ما خرج منها، في قصة مأساوية استحوذت على اهتمام المصريين خلال الأيام الفائتة.. فما هي قصة “موزة” عري الخانكة.

خلافات عائلية

تبدأ القصة في قرية عرب العيايدة، التابعة لدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، عندما بادر شاب ( ابن عم المجني عليه ) بمعاكسة فتاتين في القرية، بينما لم يكن المجني عليه متواجدًا أو حاضرًا للأزمة برمتها.

أبلغت الفتاتان عئلتهما بما جرى من معاكستهما من هذا الشاب، فاحتكم الأهل لخال الشاب الذي دعا غلى جلسة عرفية بين العائلتين، لكنها لم تفلح في حل الأزمة أو إرضاء عائلة الفتاتين.

وبيتت عائلة الفتاتين النية للانتقام من عائلة الشاب، من خلال قتل أحد شبابها وهو ما نفذوه بالفعل.

انتقام من بريء

في هذا الوقت كان محمد أحمد، يتمتع بإجازته مع عروسه التي تزوجها منذ 25 يوم فقط، وعاد من شهر العسل، حيث خرج لمزاولة عمله لأول يوم بعد الأجازة.

وقبل خروجه من المنزل بساعة واحدة استبشر العريس بخبر حمل زوجته الذي دفعه لاستقلال سيارته والخروج مسرورًا، لكن القدر لم يمهله لتكتمل فرحته.

تربص 3 من أفراد العائلة الأخرى وأطلقوا النار عليه وأردوه قتيلًا، دون أي علاقة له بالمشكلة بين العائلتين، والذي تسبب فيها ابن عمه.

القبض على المتهمين

وأشار بيان الأمن إلى ألقاء الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية المصرية، القبض على المتهمين بقتل الشاب محمد أحمد وشهرته "موزة" والمعروف بـ"عريس الخانكة"، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا بمصرع الشاب محمد أحمد، إثر قيام ثلاثة أشخاص بإطلاق أعيرة نارية عليه أودت بحياته.

حسن السُمعة والسلوك

وتسبب مقتل الشاب في حزن شديد بين أهالي قرية عرب العيايدة بمركز الخانكة، حيث أجمع أهالي القرية على حسن سير وسلوك وسمعة العريس الضحية، والذي عُرف بين الناس بعلاقاته الطيبة وأخلاقه الحسنة.

وقال الأهالي أنه قُتل مظلومًا فلم يكن له أي ارتباط بالمشكلة بين العائلتين والذي تسبب فيها ابن عمه، وانه تم الانتقام منه فقط بسبب تشابه الأسماء.

حبس المتهمين

وقررت نيابة قسم شرطة الخانكة في محافظة القليوبية حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل عامل، بإطلاق الرصاص عليه غدرا لاعتقادهم معاكسته فتاة من عائلتهم.