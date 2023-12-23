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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب معاكسة فتاة .. قرار رسمي في جريمة الخانكة

المجنى عليه
المجنى عليه

القت الأجهزة الأمنية بالقليوبية القبض على المتهمين بقتل الشاب محمد احمد والمعروف إعلاميا بعريس الخانكة بسبب معاكسة فتاة وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.


تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا بمصرع الشاب محمد احمد وشهرته "موزة" اثر قيام ثلاثة اشخاص باطلاق اعيرة نارية عليه اودت بحياته.


وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى. 


والقت الأجهزة الأمنية القبض على ثلاثة متهمين بارتكاب الواقعة أصدرت جهات التحقيق قرارها السابق. 


وكشفت اهلية المجنى عليه ان المتهمين قتلوه غدرا لتشابه اسمه مع اسم شاب في العائلة عاكس احدى الفتيات، كما اشاروا انه متزوج منذ 25 يوماً فقط وانه ليس له علاقة بالواقعة. 


وشيع اهالى مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية جثمان الفقيد لمثواه الأخير بمقابر الأسرة وسط احزان الجميع داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذوية بالصبر والسلوان. 

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