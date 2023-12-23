لسه عريس .. مقتٕ.ل شاب بالرصاص بسبب معاكسة فتاة بالقليوبية .. صور

شهدت مدينة الخانكة بالقليوبية جريمة قتل بشعة راح ضحيتها عريس متزوج حديثا منذ أقل من شهر حيث راح ضحية الغدر على يد 4 أشخاص من إحدى العائلات بسبب معاكسة فتاة.

وتبين أن المجنى عليه يدعى "محمد أحمد" شاب يعمل في مطحن دقيق ملك أسرته خرج للعمل لكنه فوجئ بـ 4 أشخاص يطلقون عليه طلقات نارية، استقرت واحدة منها في رأسه، حتى سقط غارقا في دمائه وجرى نقله للمستشفى حتى لقي مصرعه، وذلك بسبب معاكسة نجل عمه لفتاة وانتقم أهليتها منه رغم أنه ليس له علاقة بالواقعة.

وقالت أسرة الضحية أن المتهمين تخلصوا من المجنى عليه حيث تربصوا له خلال ذهابه للعمل وأنهوا حياته مطالبين بالقصاص من المتهمين.

من ناحية أخرى شيع المئات من أهالى الخانكة بمحافظة القليوبية جثمان الفقيد لمثواه الأخير في مقابر الأسرة وسط أحزان الجميع، داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا بمقتل محمد أحمد الحجار، وشهرته موزة إثر عيار ناري، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.

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