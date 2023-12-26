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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر يونايتد يحدد أولى صفقاته الصيفية

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن أنباء اهتمام مانشستر يونايتد لسباق التعاقد مع نجم بايرن ميونخ جوشوا كيميتش.

وينتهي تعاقد جوشوا كيميتش 28 عاما مع بايرن في صيف 2025، ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن التجديد، وبالتالي قد يتم عرضه للبيع في الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فقد انضم مانشستر يونايتد لمنافسيه ليفربول ومانشستر سيتي، في سباق التعاقد مع كيميتش.

وأوضحت الصحيفة، أن الهولندي إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، يريد إحداث ثورة في الفريق، بعد انتقال إدارة فريق كرة القدم للسير جيم راتكليف.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 8 نقاط عن المراكز الأربعة الأولى.


ومن غير المرجح أن ينتقل كيميتش في يناير، لكنه قد يكون متاحا في نهاية الموسم.

ومع ذلك، أكدت الصحيفة أن مانشستر يونايتد سيواجه منافسة شديدة على صفقة كيميتش، من قبل ناديي مانشستر سيتي وليفربول.

وكان مدرب السيتي بيب جوارديولا مدربا لبايرن خلال الموسم الأول لكيميتش مع الفريق البافاري.

كما ترددت أنباء قوية أيضا، عن رغبة تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، في ضم كيميتش لصفوف فريقه.
ومع ذلك، يعتبر اليونايتد في أمس الحاجة لضم النجم الألماني، خاصة مع احتمالية رحيل الثنائي كاسيميرو ودوني فان دي بيك، وانتهاء إعارة سفيان أمرابط بنهاية الموسم.

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