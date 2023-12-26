خبيرة أبراج: 2024 عام القيادة لـ الحمل والحظ لـ الثور

قالت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج وعلم الأرقام، أن توقعات السنة الجديدة بناءً على حركة الكواكب والأبراج تشير إلى أن برج الحمل في ٢٠٢٤، سيكون بالنسبة له عامًا مميزًا، وأنه سيكون عام القيادة، وسيكون قادرًا إدارة الموقف.



وأضافت أن عام ٢٠٢٤ هو عامًا مميزًا للحمل للدخول في أي مشاريع تجارية، وأنها ستكون ناجحة، إلى جانب أن بيئات العمل لبرج الحمل سوف تكون جيدة، وأنه من النصف الثاني من السنة سيكون لديه فرصة جيدة لإنشاء علاقات واسعة، على الرغم من كون المنتمين إلى برج الحمل انطوائيين، ونصيحتي لبرج الحمل السرية والكتمان.

بسبب دخول كوكب المشترى في النصف الثاني من العام

وأوضحت أثناء استضافتها مع الإعلامية إنجي أنور، في برنامج "مصر جديدة" على قناة etc أن برج الثور على موعد مع الحظ، بسبب دخول كوكب المشترى في النصف الثاني من العام، وبالتالي عليهم استغلال الفرص التي ستتاح لهم، وأن عليهم أن يحذروا في النصف الآخر من العام، خاصة من التبذير.