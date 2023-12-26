ضياء رشوان: الحكومة الإسرائيلية الحالية متطرفة توراتيا وليس سياسيا

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أن 70% من أهل غزة هم من المهجرين من جميع أنحاء فلسطين وقت النكبة، ورفضوا أن يسكنوا في بيوت وقرروا السكن في مخيمات ليؤكدوا أنهم عائدون إلى مدنهم الأصلية في يافا وحيفا والرملة.

وقال ضياء رشوان في حواره على قناة “ إكسترا نيوز”، :" الحكومة الإسرائيلية الحالية مشكلة من نخبة متطرفة توراتيا وليست متطرفة سياسيا، وكان يستعد لتهجير الفلسطينيين واحتلال فلسطين بالكامل، لكنه فوجئ بما حدث".

وشدد على أن دور مصر ثابت في دعم القضية الفلسطينية تاريخيا، ومواجهة مخططات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، ولم يكن اليمين التوراتي المتطرف يتخيل أن تضحي مصر بمعاهدة السلام في مواجهة مخطط التهجير، وكان يظن أن مصر ستقبل بالتهجير حفاظا على السلام.