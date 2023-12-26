الاحتلال يعلن شرطا واحدا لإنهاء حرب الإبادة على غزة

قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال أن وزارة الخارجية أعلنت أن تأشيرات موظفي الأمم المتحدة لن تصدر بشكل آلي بعد ذلك، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ذكر أن الاحتلال لا يريد حربا على جبهتين لكنه سيفعل كل ما يلزم لضمان أمنه، وفق مزاعمه.

أضاف المتحدث الصهيوني حول حزب الله وخطره عليه، بأنه يجب إبعاد حزب الله عن الحدود وفق القرار الدولي رقم 1701 و"نقول له تراجع".

وأردف بأن هناك طرق أخرى لإيصال المساعدات الإنسانية لغزة وليس عبر المعابر الإسرائيلية وإذا أرادت الأمم المتحدة إدخال مزيد من المساعدات إلى غزة فلا شروط لدينا وأكد أن الحرب ستنتهي فورا إذا استسلمت غزة وسلمت المجرمين، وفق مزاعمه.

شدد على أن الحكومة ملتزمة بأهداف الحرب والقضاء على حماس، ذاكرًا :"لن نسمح بأن تكون غزة منصة لإطلاق صواريخ على المدن الإسرائيلية ولن نقدم أي جداول زمنية لوقف إطلاق الصواريخ من غزة وأي حكومة مستقبلية في غزة يجب أن تحارب الإرهاب.