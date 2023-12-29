الهجرة: 31.9 مليار دولار قيمة تحويلات المصريين بالخارج في 2022

تحدثت سارة نبيل معاون وزيرة الهجرة للشئون الاقتصادية، عن أبرز مبادرات وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قائلة: إنه منذ بداية العمل فى وزارة الهجرة ودورها الأساسي إدارة ورعاية شئون المصريين فى الخارج، من خلال التنسيق بين الوزارات المختلفة الموصي بذات الشأن.

وأضافت سارة نبيل معاون وزيرة الهجرة للشئون الاقتصادية، خلال برنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن وزارة الهجرة قامت بطرح العديد من المبادرات التي تتضمن كثير من الحوافز التشجيعية للمصريين فى الخارج، وتساهم فى زيادة التحويلات الأجنبية بالعملة الصعبة الخاصة بهم، موضحة أن المساهمات الخاصة بالتحويلات الدولارية للمصريين بالخارج من أهم مصادر العملة الأجنبية للدولة.

وتابعت سارة نبيل معاون وزيرة الهجرة للشئون الاقتصادية، أنه خلال عام 2022 وصلت قيمة تلك التحويلات كانت تقريبا 31.9 مليار دولار، وهذا يعتبر الرقم الاعلي على الإطلاق، لافتة إلى أنه يتم التواصل معهم من أجل التواصل معهم، ويضخوا المزيد من التحويلات الدولارية لمصر.