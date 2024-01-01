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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

9 اسباب ستجعلك تتناول الفلفل الاخضر يوميا

صدى البلد

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الأجتماعي فيسبوك ،9 فوائد تناول الفلفل الأخضر يوميا..

1: يحتوى الفلفل  الأخضر على كمية عالية من الفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى.

2:تناول الفلفل الأخضر يساعد على علاج فقر الدم وتنشيط الدورة الدموية ووقاية الجسم من الضعف والهذيان.

3:ينصح بتناول الفلفل الأخضر دائما لتعزيز صحة العيون والرؤية وحمياتها من الضعف وذلك لاحتوائها على مضادات أكسده قويه.

4:ينصح المرأة الحامل بتناول الفلفل الأخضر دائما حيث انه يعمل على تعزيز صحة الجنين وحمايته من التشوهات الخلقية وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من حمض الفوليك.

5:   يعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الاضطرابات ومنها "الغثيان والقئ والاسهال".

6:  يعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى وتنشيط الذاكرة والمخ.

7: ينصح بتناول الفلفل الأخضر دائما لتعزيز صحة البشرة وحمايتها من التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

8::يعزز صحة الشعر ويحميه من التساقط والتلف ويساعد على نموه وطوله ، وذلك لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

9 :تناول الفلفل الأخضر يمد الجسم بالنشاط والحيوية ويقوى العضلات والمفاصل.
 

التشوهات الخلقية العديد من الفيتامينات الدورة الدموية الفلفل الأخضر الغثيان والقئ تعزيز صحة الجهاز الهضمي تنشيط الدورة الدموية

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