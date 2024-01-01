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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تشييع جنازة الإعلامية كاريمان حمزة من مسجد السيدة نفيسة

صدى البلد

شيعت اليوم جنازة الإعلامية الراحلة كاريمان حمزة من مسجد السيدة نفيسة بحضور أفراد أسرتها وعدد من الأصدقاء المقربين.


 ورحلت الإعلامية الكبيرة كاريمان حمزة بعد صراع مع المرض
 

كريمان حمزة كانت أول مذيعة فى التليفزيون تجعل للبرامج الدينية قيمة وقدراً وشأنا هى أيضا أول منقدمت الشيخ الغزالى إلى الناس، وعرفت الناس بفكره وكانت تحب عملها وتحب العلماء وكانت تذهب إلى العالم فىمنزله، وتتعرف على فكره فى البداية ثم تأخذ كل كتبه وتقرأها جميعاً قبل أن تسجل معه وكانت تقول عن الغزالى «إنهاتلميذة منبهرة بأستاذها العظيم ويكفى وجود الغزالى معى فى أى برنامج لينجح .
 

وفى أواخر عهدها صدر قرار من التليفزيون لكريمان بألا تسجل إلا مع شيخ الأزهر أو المفتى أو الدكتور أحمد شلبى مماجعلها تترك التليفزيون كله، وتذهب إلى قناة اقرأ وتسجل فيها قرابة (130) حلقة لتنضم إلى أكثر من 1500 حلقةسجلتها فى التليفزيون المصرى، عرفت فيها العالم الإسلامى كله بمعظم علماء ودعاة الإسلام غير المصريين، مثل الإمامالغزالى والشيخ محمد متولى الشعراوى و د.عبدالمجيد الزندانى، ود.الصواف، ود.حسين القزاز رئيس رابطة العالمالإسلامى وياسين رشدى ود.عمر عبدالكافى.

الإعلامية الكبيرة كاريمان حمزة التليفزيون المصري الشيخ محمد متولي الشعراوي السيدة نفيسة بعد صراع مع المرض تشيع جنازة شيخ الأزهر

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