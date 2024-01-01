عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| سعر هيونداي أكسنت RB في العام الجديد .. مواصفات سوزوكي فرونكس 2024

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة مع بداية العام الجديد 2024 ، وذلك يعود الي الأزمات الطاحنة التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا خلال عام 2023 الماضي بسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار ، بالإضافة الي عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة ومنها الرقائق الإلكترونية.

يقدم الصناع الصيني بالسوق المصري للسيارات العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024، ومع بداية العام الجديد ارتفعت اغلب الإصدارات الجديدة بسبب الاضطرابات التي مر بها قطاع صناعة السيارات العالمي وكان منها عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة ومنها الرقائق الإلكترونية.

كشفت شركة بيجو عن طرازها الجديد بيجو e-بوكسر الكهربائية ، حيث تنتمي لفئة السيارات الكهربائية الخدمية ، وتظهر e-بوكسر الكهربائية بتصميم جديد وتحديثات مختلفة.

ينتشر داخل سوق السيارات المستعمل باقة متنوعة من الإصدارات التي يبحث عنها المواطنين، وذلك بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 مع بداية العام الجاري ، وتتميز تلك الطرازات بسهولة إعادة بيعها وتوافر قطع غيارها بسهولة.

كشف وكيل سيارات سوزوكي عن طرازه الجديد سوزوكي فرونكس موديل 2024 داخل المملكة العربية السعودية ، حيث تنتمي فرونكس  لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية ، وتمتلك فرونكس مظهر شبابي وعصري.

هيونداي اكسنت RB شيري تيجو 8 موديل 2024 الكهربائية بيجو e-بوكسر الكهربائية كورولا تويوتا كورولا 2010 سوزوكي فرونكس 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك .. تفاصيل

"حسبي الله ونعم الوكيل".. تعليق صادم من طليقة أيمن بهجت قمر

التموين تطرح سكر مجانا على بطاقات الدعم.. وسعر الحر 27 جنيها.. فيديو

منشور يثير ضجة| ظهير فيوتشر في الأهلي رسميا.. وعلاقة رضا سليم بالصفقة

أمطار غزيرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 4 محافظات

الأرصاد تحذر.. موجة أمطار جديدة تضرب البلاد غدا في هذه المحافظات

تعرف على أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

أمطار غزيرة تضرب 4 محافظات والأرصاد تحذر|مفاجأة بشأن طقس أول يوم في السنة

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات| أرخص السيارات في مصر "بالأسعار".. شيري أريزو 5 وأوبل موكا "كسر زيرو" بهذا السعر.. اركب سيارة هاتشباك أوتوماتيك بـ 110 آلاف جنيه

أخبار السيارات|سيارة الرئيس بوتين للبيع بـ 868 ألف جنيه.. أعطال تصيب سيارتك فجأة من دون تحذيرات

هواوي ترد على شاومي وتكشف عن سيارتها الكهربائية AITO M9

بتشحن في 10 دقايق .. شاومي تكشف عن سيارتها الكهربائية

أخبار السيارات|أسعار فيات تيبو 2024. اشتر سيارة .بـ 38 ألف جنيه فقط ..أرخص سيارة فرنسية "زيرو".. تويوتا العائلية "أوتوماتيك" وبأفضل سعر

جوجل تطلق ميزة للسيارات.. ستقرأ لك رسائلك باختصار أثناء القيادة

أخبار السيارات | أسعار كيا جراند سيراتو 2023.. بـ180 ألف جنيه اشتر سيارة فرنسية.. نيسان صني الفئة الثانية أوتوماتيك بهذا السعر

أخبار السيارات |سعر هيونداي توسان وتويوتا كورولا "كسر زيرو"...بـ160 ألف جنيه اركب سيارة أوتوماتيك..أرخص واغلى سيارة بالسوق المصري

ترشيحاتنا

الكشف عن عدد ضحايا زلازل اليابان

تحول جديد.. مسئول أمريكي يكشف سبب إنسحاب القوات الإسرائيلية من غزة

8 توجيهات رئاسية تنتصر لكبار السن.. و10 آلاف جنيه غرامة تنتظر هؤلاء

كتائب القسام تعلن تصفية 15 جنديا إسرائيليا بتفجير حقل ألغام

بشاير 2024 الذهب نزل.. سعر عيار 21 اليوم في مصر

الأرصاد تحذر.. موجة أمطار جديدة تضرب البلاد غدا في هذه المحافظات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لامع وقصير.. نسرين طافش تصدم متابعيها بظهورها الأخير

تصرف صادم لسائق يتسبب في مأساة على طريق بهولندا.. شاهد

روشتة من طبيب لعلاج القولون العصبي بأسرع وقت

جريء جدا.. مايا دياب بإطلالة مثيرة للجدل | شاهد

فيديو

طفل صغير يقتحم حفل كاظم الساهر ويثير الجدل

صور عائلية وأغنية جديدة.. هكذا احتفل نجوم الفن بليلة رأس السنة 2024

بالسحر والشعوذة.. دجالة الجيزة تعترف: بندور على كنز تحت مزرعة مواشي ببولاق

كنغر يفاجئ مُربيه بعودته إليهم بعد عام من إطلاقه بالبرية والسبب؟! فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ