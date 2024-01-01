أخبار السيارات| سعر هيونداي أكسنت RB في العام الجديد .. مواصفات سوزوكي فرونكس 2024

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة مع بداية العام الجديد 2024 ، وذلك يعود الي الأزمات الطاحنة التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا خلال عام 2023 الماضي بسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار ، بالإضافة الي عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة ومنها الرقائق الإلكترونية.

يقدم الصناع الصيني بالسوق المصري للسيارات العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024، ومع بداية العام الجديد ارتفعت اغلب الإصدارات الجديدة بسبب الاضطرابات التي مر بها قطاع صناعة السيارات العالمي وكان منها عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة ومنها الرقائق الإلكترونية.

كشفت شركة بيجو عن طرازها الجديد بيجو e-بوكسر الكهربائية ، حيث تنتمي لفئة السيارات الكهربائية الخدمية ، وتظهر e-بوكسر الكهربائية بتصميم جديد وتحديثات مختلفة.

ينتشر داخل سوق السيارات المستعمل باقة متنوعة من الإصدارات التي يبحث عنها المواطنين، وذلك بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 مع بداية العام الجاري ، وتتميز تلك الطرازات بسهولة إعادة بيعها وتوافر قطع غيارها بسهولة.

كشف وكيل سيارات سوزوكي عن طرازه الجديد سوزوكي فرونكس موديل 2024 داخل المملكة العربية السعودية ، حيث تنتمي فرونكس لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية ، وتمتلك فرونكس مظهر شبابي وعصري.