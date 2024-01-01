حرب الإبادة الجماعية تكلف بايدن ثمنًا غاليًا قد تجعله يخسر رئاسة أمريكا

تقف إدارة الرئيس جوزيف بايدن والكونجرس الأمريكي بثبات إلى جانب إسرائيل إلا أن الرأي العام الأمريكي يشعر بعدم الاستقرار.

ويطالب الأمريكيون من خلال الاحتجاجات بوقف إطلاق النار في غزة ويراقبون قرارات الحكومة وفق ماذكرت صحيفة سنترال ميتشيجان لايف الأمريكية.

وبعد أن هاجمت حماس إسرائيل في 7 أكتوبر أيد بايدن بشكل كامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وأدان تصرفات حماس.

وقال بايدن في بيان : “سوف نتأكد من أن دولة إسرائيل اليهودية والديمقراطية قادرة على الدفاع عن نفسها اليوم وغدًا، كما فعلنا دائمًا".

وافق مجلس النواب على مساعدة بقيمة 14.5 مليار دولار تقريبًا لإسرائيل في الثاني من نوفمبر، وفقًا لوكالة أسوشييتد برس .

ومع ذلك، لم يقف الجميع مع قرار بايدن ومجلس النواب.

فالنائبة عن ميشيجان رشيدة طليب (ديمقراطية من 12 سنة) هي أول امرأة فلسطينية أمريكية في الكونرس وهي أيضًا عضوة في الكونجرس في منطقة ميشيجان التي تضم ديبورن بأكبر جالية عربية في الولايات المتحدة.

صوتت طليب ضد القرار H-771 ، الذي يدين حماس وتحدثت مرارًا وتكرارًا عن دعمها للفلسطينيين. كما صوتت حاضرة على القرار H-888 الذي يعترف بحق دولة إسرائيل في الوجود.

وقالت طليب في بيان صحفي : “لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين الحق في العيش بديمقراطية وأمان وسلام وكرامة إنسانية . إن هذا القرار الذي يتجاهل وجود الشعب الفلسطيني لا يقربنا من التعايش السلمي. … ليس لإسرائيل الحق في تنفيذ الاحتلال غير القانوني والفصل العنصري – وهو ما لن يؤدي أبدًا إلى سلام عادل ودائم”.

وقالت أستاذة العلوم السياسية السابقة في جامعة ميشيجان نهلة حمدان، إن إدارة بايدن اتخذت قرارا سيئا بالوقوف إلى جانب إسرائيل.

وذكرت إنه بهذه الطريقة سيخسر الدعم العربي الأميركي في انتخاباته المقبلة، كما سيدمر العلاقات مع الدول العربية.

أضافت "كيف يقبلون هذا؟.. هناك الكثير من الأطفال الذين سيموتون قريبًا بخلاف من قتلوا وهذا غير مقبول على أي مستوى إنها حلقة مفرغة ويجب أن تتوقف".

وقالت إن هناك حاجة إلى عمليات تدقيق دولية لتحقيق العدالة لوقف القصف الإسرائيلي للفلسطينيين في غزة.

وبالمثل، ذكرت وكالة رويترز أن دعم بايدن لإسرائيل سيكلفه الناخبين الأمريكيين العرب والمسلمين خاصة في ميشيجان.

ويشكل العرب الأميركيون 5% من الأصوات في ميشيجان، وهم من ساعد بايدن على الفوز بولاية ميشيجان بنسبة 50.6% في عام 2020، بحسب رويترز.

وقالت طليب رداً على موافقة بايدن على مساعدات عسكرية بقيمة 100 مليون دولار لإسرائيل في 11 ديسمبر: “ منطقتنا لم ترسل الرئيس بايدن إلى البيت الأبيض لجعله يسهل قتل المدنيين الأبرياء و بالقنابل اللازمة للإبادة الجماعية".

دوليًا، سبق وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 153 صوتًا لصالح وقف إطلاق النار الإنساني في غزة يوم 12 ديسمبر مقابل 10 أصوات وامتناع 23 عن التصويت.

