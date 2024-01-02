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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أكاديمية مصر للطيران تنظم جولات لتوعية طلاب الجامعات والمعاهد بمنظومة الطيران المدني

صدى البلد

نظمت أكاديمية مصر للطيران للتدريب جولات تعريفية للوفود الطلابية من الجامعات والمعاهد المصرية المختلفة؛ للإطلاع على الإمكانيات المتقدمة للأكاديمية وتنمية الوعي لدى الشباب بمنظومة الطيران المدني المتطورة.

وذكرت الأكاديمية أن هذه الجولات تستهدف فتح أفاق جديدة للشباب حديثي التخرج؛ لإكسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل بشتى المجالات، حيث يتم خلالها تعريف الطلاب على أحدث أجهزة الطيران التمثيلي المخصصة لتدريب الطيارين بالأكاديمية والتي تتمثل في أجهزة الطائرات من طرازات
(A320 - A320neo - A220 - A330 - B737 - B777).

الإخلاء وحالات الطوارئCEET


كما يتم تعريف الطلاب على جهاز تدريب أطقم الضيافة الجوية على الإخلاء وحالات الطوارئCEET، وجهاز تدريب أطقم الضيافة على تقديم الخدمات على الطائرة CST، بالإضافة إلى تدريب مهندسي صيانة الطائرات.


واستقبلت الأكاديمية خلال الفترة الماضية العديد من الزيارات الميدانية لطلبة وطالبات الجامعات والمعاهد الهندسية العليا، حيث تم تقديم شرح كامل بمجال تشغيل وصيانة أجهزة الطيران التمثيلي المختلفة.

كما استقبلت عدة زيارات ميدانية لطلبة كليات ومعاهد السياحة والفنادق، وخلال هذه الجولات تم تقديم شرح وافي لكافة البرامج التدريبية المتخصصة التى تقدمها الأكاديمية بشتى المجالات داخل فصولها التدريبية المتطورة مثل: مجالات الأسعار وحجز تذاكر الطيران، وتأهيل المضيف الجوي وغيرها من الدورات التدريبية الأخرى التي تساعد على تنمية مهاراتهم الشخصية.

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