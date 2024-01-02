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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

للموظفين.. طرق الحصول على العلاوة التشجيعية في العام الجديد

علاوة
علاوة

يترقب الملايين من موظفى القطاعين العام والخاص، تطبيق الزيادة المقررة لهم في رواتبهم، وذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوات للموظفين العاملين بالدولة.

 

ودائما ما يأتى العام الجديد حاملا المزيد من المنح والزيادات للموظفين، الأمر الذي يجعل الآلاف منهم ينتظرون بداية العام للحصول على الحوافز والعلاوات لمواكبة الأزمة الإقتصادية العالمية وما سببته من ارتفاع في الأسعار.

 

في هذا الصدد، تضمّن قانون الخدمة المدنية الجديد، عدة شروط لحصول الموظفين على العلاوة التشجيعية ، حيث نص القانون على أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، وذلك طبقاً للشروط الآتية:

 

1- أن تكون كفاءة الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.

2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.

 

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3- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.

 

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