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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تتحدى جنوب أفريقيا وتقرر المثول أمام محكمة العدل الدولية |تفاصيل

اسرائيل تقرر المثول
اسرائيل تقرر المثول امام محكمة العدل الدواية

قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيلون ليفي، إن إسرائيل ستمثل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي للطعن في اتهام ما سماه "فرية الدم السخيف" من قبل جنوب أفريقيا.

وقد اتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة وارتكاب إبادة الجماعية في حربها على غزة في أعقاب هجوم 7 أكتوبر الواسع الذي شنته حركة حماس.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال ليفي في مؤتمر صحفي: "بعد إعطاء غطاء سياسي وقانوني لمذبحة 7 أكتوبر واستراتيجية حماس للدرع البشرية، جعلت جنوب أفريقيا نفسها متواطئة جنائيا مع حملة حماس للإبادة الجماعية ضد شعبنا".

وتابع ليفي إن "إسرائيل ستمثل في لاهاي "لتبديد تشهير الدم السخيف من جنوب أفريقيا".

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وأضاف: "نؤكد لقادة جنوب أفريقيا أن التاريخ سيحكم عليكم، وسيحكم دون رحمة أو رأفة".

وجنوب أفريقيا من أشد منتقدي الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة. وتقدمت بطلب إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل بسبب العمليات العسكرية التي تشنها في قطاع غزة، إلا أن هذا التحرك يواجه تحديات عدة قد تمنع من تحقيق أهدافه.

وبحسب بيان لمحكمة العدل الدولية، اتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، موضحة أن "أفعال إسرائيل مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع أي الفلسطينيين".

من جانبها، وصفت إسرائيل طلب جنوب أفريقيا بأنه لا يستند إلى أي أساس قانوني، متهمة بريتوريا بالتعاون مع ما سمتها "جماعة إرهابية تدعو لتدمير إسرائيل" في إشارة إلى حركة حماس، وادعت أن قواتها تعمل على الحد من وقوع الضرر على المدنيين.

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