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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مراته حامل.. تفاصيل مصرع موزة على يد مسجلين خطر بالخانكة| فيديو

صدى البلد

“موزة عمرة ما زعل حد – موزة مالوش ذنب علشان يموت – حق موزة لازم يرجع”.. كلمات وعبارات مدوية رددها اهالى موزة .. وشعارات مدونة على الجدران فى الخانكة حزنا على الشاب العشريني الذى راح غدرا ، وشيعه المئات من الأهالى.

كشف عبدالقادر عم المجنى عليه محمد الحجار الشهير بموزة تفاصيل الحادث الاليم، حيث قال:" احنا مالناش اى علاقة بالمشاكل الموجودة بين الطرفين، المشكلة تكمن بين طرفين احدهم تجمعنا به لقب العائلة فقط وهو سعيد الحجار، وليس له اى صلة معنا سواء من قريب او بعيد".

بداية المشكلة

وقال:"ابن صاحب المشكلة طفل يبلغ من العمر 14 عاما قام بالتحرش اللفظى باحدى الفتايتات التى بلغت من العمر 12 عاما، وجاء والد الفتاة وطالب منه احضار الطفل وضربه فى شارع الحجار عقابا لما فعله، ووافق واصطحب المجنى عليه الى المكان المتفق عليه وقام بضربة امام الفتاة ووالدتها وباقى العائلة".

واكدت والدة المجنى عليه موزة انها كانت فى المنزل وتلقت الخبر من اهالى المنطقة بضرورة الاسراع الى شارع الحجار بسبب تعرض نجلها موزة الى حادث اليم، وذهبت مسرعه الا انها تلقت خبر الوفاة قبل الوصول الى شارع الحجار .

وقالت زوجة المجنى عليه موزة:"انه اضطر الى الذهاب الى العمل رغم انه يوم الاجازة، وقالها انا هنزل وارجعلك على طول وبعدها بـ 15 دقيقة سمعنا انه مات فى حاجة مش بتاعته ومالحقش يشوف ابنه، رغم اننا اتجوزنا 25 يوم بس بعد خطوبة 5 شهور ونفسنا نشوف المتهمين بالاعدام".

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