التحقيقات: فتاة المعصرة هاربة من أسرتها في الفيوم

فجرت تحقيقات النيابة في جريمة المعصرة مفاجأة جديدة حيث تبين أن الفتاة المعثور عليها برفقة مالك شركة الأسمدة هاربة من أهلها من محافظة الفيوم وتحضر إلى المجني عليه لإقامة علاقة غير شرعية في الشقة مسرح الجريمة منذ 8 شهور.

تفاصيل جديدة في جريمة شقة المعصرة

وكشفت تحقيقات النيابة في واقعة جريمة شقة المعصرة، أن الفتاة في العقد الثالث من العمر عثر عليها ترتدي كامل ملابسها وبها جروح ذبحية في الرقبة، وتبين أن الفتاة تحضر لإقامة علاقة غير شرعية مع مالك شركة أسمدة في الشقة مسرح الجريمة، وأن حارس العقار شاهد 4 أشخاص حال صعودهم إلى العقار ثم خروجهم منه مسرعين.

وتفحص النيابة كاميرات المراقبة في محيط عقار المعصرة وكذلك استمعت لأقوال حارس العقار حول الواقعة، كما تبين العثور على جثمان مالك الشركة به عدة طعنات متفرقة، ويرتدي كامل ملابسه، وقالت التحريات الأمنية أن المجني عليهم لم يتم العثور عليهم في وضع مخل.

التحقيقات: حارس العقار يكشف لغز زيارة المجهولين

حيث تبين من التحقيقات التي باشرتها النيابة في جريمة المعصرة، أن مالك الشركة المجني عليه قام باستئجار الشقة بمنطقة المعصرة لإقامة علاقة غير شرعية مع الفتاة المعثور عليها برفقته، حيث كانت تحضر له من إحدى المحافظات قبل 8 شهور لتقيم علاقة غير شرعية، وعثر عليها جثة هامدة بجواره.

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وشرحت تحقيقات النيابة العامة عن جريمة المعصرة، أن المجني عليه مالك شركة أسمدة زراعية والفتاة عشرينية، وكان متواجد في الشقة محل الواقعة حيث حضر اليه 4 أشخاص وأخبروا حارس العقار أنهم متواجدين للعمل معه، إلا أنهم خرجوا مسرعين من العقار وهو ما دب الشك في نفس حارس العقار.

التحقيقات: 4 اشخاص وراء ارتكاب الواقعة

وقالت التحقيقات في جريمة المعصرة، إن حارس العقار صعد وقام بطرق الباب على مالك الشركة إلا أنه لم يستجيب له فقام بإخطار الجيران وكسر باب الشقة حيث تم العثور على جثمان مالك الشركة به عدة طعنات متفرقة، وبجواره الفتاة بها جرح ذبحي في الرقبة، وتم إبلاغ الشرطة بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية في القاهرة إخطارا عن جريمة المعصرة، من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثمان مالك شركة وفتاة عشرينية داخل شقة في المعصرة، وعلى الفور إنتقلت أجهزة أمن القاهرة إلى موقع البلاغ لكشف ملابسات واسباب الواقعة.

وبالانتقال والفحص تم العثور على جثمان شخص في العقد الرابع من العمر وبجواره جثمان فتاة عشرينية وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة، التي قررت انتداب الطب الشرعي وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وضبط وإحضار المتهمين الأربعة في الواقعة.