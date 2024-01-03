تفاصيل مثيرة في جريمة المعصرة.. لغز العشرينية والعلاقة المحرمة بمقـ.تل مالك شركة أسمدة

تباشر النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في واقعة المعصرة، بعد العثور على جثتي مالك شركة أسمدة زراعية وفتاة عشرينية داخل شقة بمنطقة المعصرة.

تفاصيل مقتل مالك شركة وفتاة عشرينية في المعصرة

استمعت النيابة العامة لأقوال حارس العقار في جريمة المعصرة، والذي قرر أن المجني عليه مالك شركة أسمدة زراعية ويحضر إلى الشقة برفقة الفتاة المعثور على جثمانها برفقته، حيث يقيم معها علاقة غير شرعية منذ 8 أشهر حيث كانت تحضر له من محافظة أخرى.

وقال حارس العقار في جريمة المعصرة، أنه يوم الواقعة شاهد 4 أشخاص لم يشاهدهم من قبل برفقة مالك الشركة حضروا إلى مالك الشقة بحجة العمل معه إلا أنه فوجئ بهم يخرجون من العقار مسرعين، وحينما صعد لفحص الأمر وقام بطرق الباب لم يستجب له مالك الشركة.

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وتابع حارس العقار أنه قام بكسر الباب بمساعدة الجيران وعثر على جثمان مالك الشركة به عدة طعنات مختلفة ويرتدي كامل ملابسه، وجثمان الفتاة ترتدي كامل ملابسها بجواره بها آثار لجرح ذبحي في الرقبة، وقام بإخطار الشرطة التي انتقلت وباشرت التحريات في الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية في القاهرة تلقت إخطارا عن جريمة المعصرة، من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثمان مالك شركة وفتاة عشرينية داخل شقة في المعصرة، وعلى الفور إنتقلت أجهزة أمن القاهرة إلى موقع البلاغ لكشف ملابسات واسباب الواقعة.

وبالانتقال والفحص تم العثور على جثمان شخص في العقد الرابع من العمر وبجواره جثمان فتاة عشرينية وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة، التي قررت انتداب الطب الشرعي وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وضبط وإحضار المتهمين الأربعة في الواقعة.