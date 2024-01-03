عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تفاصيل مثيرة في جريمة المعصرة.. لغز العشرينية والعلاقة المحرمة بمقـ.تل مالك شركة أسمدة

جثة فتاة - أرشيفية
جثة فتاة - أرشيفية

تباشر النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في واقعة المعصرة، بعد العثور على جثتي مالك شركة أسمدة زراعية وفتاة عشرينية داخل شقة بمنطقة المعصرة.

قصة سيدة المنصورة.. قتلوها في 2015 والجريمة اتكشفت بـ2023

عاكس قريبتهم ضربوه بالنار.. تفاصيل مثيرة بمـ.قتل شخص في القليوبية

حكاية فتاة ساقية مكي.. أقامت علاقة مع خطيبها السابق وألقت صغيرها بالقمامة

أفعاله صبيانية.. زينب تطلب الخلع من زوجها: بيعاكس الجيران وبتوع الخضار

تفاصيل مقتل مالك شركة وفتاة عشرينية في المعصرة

 

استمعت النيابة العامة لأقوال حارس العقار في جريمة المعصرة، والذي قرر أن المجني عليه مالك شركة أسمدة زراعية ويحضر إلى الشقة برفقة الفتاة المعثور على جثمانها برفقته، حيث يقيم معها علاقة غير شرعية منذ 8 أشهر حيث كانت تحضر له من محافظة أخرى.

وقال حارس العقار في جريمة المعصرة، أنه يوم الواقعة شاهد 4 أشخاص لم يشاهدهم من قبل برفقة مالك الشركة حضروا إلى مالك الشقة بحجة العمل معه إلا أنه فوجئ بهم يخرجون من العقار مسرعين، وحينما صعد لفحص الأمر وقام بطرق الباب لم يستجب له مالك الشركة.

اقرأ ايضا.. جريمة هزت القاهرة.. محاسب ينهي حياة والدته والسبب صادم | القصة الكاملة

اقرأ ايضا.. أهلها صعبوا عليا.. القصة الكاملة لـ سيدة هددت أرملة وائل الإبراشي

اقرأ ايضا.. القصة الكاملة لـ جريمة دار السلام.. أمها شافتها بتتفرج على العيب قتلتها

اقرأ ايضا.. الخيانة طريق إلى الخلع.. قصة 3 سيدات مع عشيقات أزواجهن

وتابع حارس العقار أنه قام بكسر الباب بمساعدة الجيران وعثر على جثمان مالك الشركة به عدة طعنات مختلفة ويرتدي كامل ملابسه، وجثمان الفتاة ترتدي كامل ملابسها بجواره بها آثار لجرح ذبحي في الرقبة، وقام بإخطار الشرطة التي انتقلت وباشرت التحريات في الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية في القاهرة تلقت إخطارا عن جريمة المعصرة، من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثمان مالك شركة وفتاة عشرينية داخل شقة في المعصرة، وعلى الفور إنتقلت أجهزة أمن القاهرة إلى موقع البلاغ لكشف ملابسات واسباب الواقعة.

وبالانتقال والفحص تم العثور على جثمان شخص في العقد الرابع من العمر وبجواره جثمان فتاة عشرينية وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة، التي قررت انتداب الطب الشرعي وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وضبط وإحضار المتهمين الأربعة في الواقعة.

المعصرة حارس العقار غرفة عمليات النجدة فتاة عشرينية مالك شركة واقعة المعصرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ 2,734 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-1-2024

الحكومة أعلنتها رسميًا| مواعيد قطع الكهرباء في المحافظات بعد القرار الجديد

600 جنيه خلال ساعات|تراجع سعر الذهب مجددا بعد قفزة استثنائية..وعيار 21 مفاجأة

25 جنيها أقل فاتورة.. أسعار الكهرباء الجديدة بعد زيادة تصل إلى 16%

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

رسالة عاجلة من المصرية للاتصالات إلى عملائها بشأن باقات الإنترنت الجديدة

احسب فاتورة الكهرباء بعد زيادة الأسعار

موضوعات متعلقة

محاكمة 3 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار في عابدين .. اليوم

حكاية فتاة ليل استدرجها العنتيل العجوز.. نرصد الدقائق الأخيرة في حياة مسن المرج

أسهل طريقة لاستخراج رخصة سيارة

قصة سيدة المنصورة.. قتلوها في 2015 والجريمة اتكشفت بـ2023

عاكس قريبتهم ضربوه بالنار.. تفاصيل مثيرة بمـ.قتل شخص في القليوبية

فيديوهات على موبايلها وحشة.. مفاجأة غير سعيدة تنتظر وفاء عزت

لنشرها الفجور.. مفاجأة غير سعيدة تنتظر إمبراطورة كباريهات الهرم

لقبوه بالحوت..أشرف نبيل يودع مذكرة الطعن لإلغاء حكم الإعدام والسجن للمتهمين الثلاثة فى قضية طبيب الساحل

ترشيحاتنا

الأزهر والكنيسة.. الطيب وتواضروس يتفقان على إنشاء لجنة مشتركة للدعوة لوقف العدوان في غزة

البيئة خلال 2023.. تسليم 23 مدفن صحي وإنشاء 3 مصانع تدوير مخلفات

عاجل.. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لأكثر من 22 ألف شهيد

مدير تعليم القاهرة يتابع امتحانات نصف العام ويوجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية باللجان

سباق مع الزمن.. خطر جديد يهدد اليابان بعد الزلزال المدمر

ظهور مميز لـ كهربا وإمام عاشور من مران المنتخب.. شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخطى الـ 90 ألف جنيه.. سعر صادم لإطلالة أنابيلا هلال الذهبية

بكتف مكشوف.. سعر غير متوقع لجمبسوت أنغام بالرياض

بعد طلاقها.. قصة تعرض هند عبد الحليم للتحرش

عمرهم 1500عام.. اكتشاف حليتين ذهبيتين يصوران حاكم تركي في كازاخستان| صور

فيديو

أتعرض لمؤامرة.. أول تعليق من فنانة شهيرة بعد قرار حبسها لمدة عام

مش رومانسي وحبنا بدأ بخناق.. تفاصيل قصة زواج منى الشاذلي.. فيديو

بتر قدم فنان شهير ودعوات لمساعدته ماليا.. كيف تدهورت حالته؟ «فيديوجراف»

سر حذاء محمد صلاح الذي تسبب في صدارة ليفربول الدوري الإنجليزي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ